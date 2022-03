„Tíz évvel ezelőtt a közigazgatás ablakot nyitott a világra, és egy nagy lépést tett az emberek felé. Megmutatta, hogy odafigyel a problémáikra, gondoskodik róluk, és képes alkalmazkodni a kihívásokhoz. Az államigazgatás szemléletváltása tükrözi, hogy a kormányzat számít a vidéki területekre” – értékelte az elmúlt évtized államigazgatást érintő változásait Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja, Alakszai Zoltán, akivel a kormány társadalompolitikai céljairól és a kormányhivatal szerepvállalásáról beszélgettünk.

Többször említi nyilatkozataiban, hogy a 2010-es év fordulópontot jelentett Borsod-Abaúj-Zemplén megye szempontjából. Miben látja a különbséget?

2010-et megelőzően számos kedvezőtlen hatás érte a térséget. Borsod-Abaúj-Zemplén megye nem tartozott a rendszerváltás nyertesei közé, a kétezres években pedig mintha megfeledkeztek volna az itt élőkről. Elmaradtak azok a fejlesztések, amelyek javíthattak volna az életkörülményeken, és megfordíthatták volna a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat. A baloldali kormányok fejlesztési politikájának egyik legnagyobb vesztese megyénk volt. 2010-től kezdve több évtizedes lemaradást kellett behozni: ezt megelőzően 17 százalékos volt a munkanélküliség, hatalmas méretű az elvándorlás, a családalapítás jelentős gazdasági terhet jelentett a fiataloknak. Az ipar tengődött, alig érkezett befektető a térségbe, a kis- és középvállalatok pedig az óriási adóterheket szenvedték.

Hogyan lehetett kimozdítani a megyét ebből az állapotból?

Tíz évvel ezelőtt azzal szembesültünk, hogy nem elég csupán eseti intézkedéseket hozni, teljesen új szemléletre és komplex változtatásokra van szükség. Világos, kiszámítható jövőképet kellett adni az itt élőknek. Ezért lett olyan fontos a családok támogatása, segély helyett a munkahelyteremtés, az infrastrukturális fejlesztések, a kutatásfejlesztés és a beruházásösztönzés. A szemlélet abban különbözött a leginkább a korábbiaktól, hogy az állam közelebb ment az emberekhez, és nem csupán a főváros jövőjét építette, hanem odafigyelt a megyékre is. Javított a kisebb településeken élők életkörülményein, hogy ne kelljen elhagyniuk otthonukat, itt találják meg számításaikat. A járások, a kormányablakok létrehozása, a vidékfejlesztési tervek is azt mutatják, hogy az állam számít a megyénkre, és minden támogatást megad ahhoz, hogy fejlődjön. A közigazgatásban mi azért dolgozunk, hogy ezek a célok és tervek megvalósuljanak.

Miben látja a siker zálogát?

A munkalehetőségek megteremtésében. A kormányhivatal foglalkoztatási osztálya is alakítója volt a folyamatoknak, melyeknek köszönhetően a 2010-es 17 százalékról 7 százalékra csökkent a munkanélküliség. De ami még beszédesebb, hogy ez azt jelenti: az elmúlt évtizedben 47 800-an találtak munkát megyénkben a fejlesztéseknek köszönhetően. Ami nem csoda, hiszen az ipari termelés tíz év alatt 77 százalékkal nőtt, vagyis az itt működő és betelepült cégek képesek voltak óriási növekedést produkálni. Az ipar mellett viszont a vidéki infrastruktúra fejlesztése is megvalósult: közel 60 kilométernyi új autópályát adtunk át, a Magyar Falu Programban pedig csak tavaly 69 útszakasz újult meg 129 kilométeren a megyében. Iskolák, óvodák, rendelőintézetek, közösségi házak, templomok korszerűsödtek. Nagyszabású turisztikai fejlesztéseket is indítottunk, amelyeknek már érezni a hatását.

Mennyiben maradt kiszámítható a fejlődési trend a Covid-járvány okozta krízishelyzetben?

A stabilitást mutatja, hogy a járvány sem tudta jelentősen megingatni a növekedést. A Gazdaságvédelmi Akcióterv foglalkoztatást érintő intézkedéseinek köszönhetően közel 12 milliárd forint érkezett a megyébe, amivel 27 ezer munkahelyet sikerült megmentenünk. A versenyképesség-növelő támogatási programokban összesen 56 beruházás valósul meg. Ezek mintegy 24 ezer megőrzött munkahelyet jelentenek. A számok azt mutatják, hogy a kormányzat bízott a megye értékeiben és erőforrásaiban, ennek pedig vitathatatlanok az eredményei.

Javult a megye megtartóereje, az együttműködés a térségek között?

Kormánymegbízottként számos településen megfordulok a megyében, sok emberrel beszélgetek a munkájukról, a családjukról, a boldogulásukról és a jövőképükről. Azt látom, hogy összeköt bennünket a szülőföld szeretete, a múltbéli örökség és az egyedi, hamisítatlan borsodi, abaúji, zempléni lelkivilág és büszkeség. Büszkeség, hiszen a fiatalok büszkék az otthonról hozott értékekre éppúgy, mint a szépen felújított családi házukra, a korszerű óvodákra, iskolákra, a munkahelyükre. Az önkormányzatok is büszkék a saját maguk által előállított termékekre és a fejlesztéseikre. Ez egy hosszú út, amelyen elindultunk, de azt tapasztalom, hogy szép lassan sikerül visszaadni a hitet az embereknek abban, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyének van jövője, és nekik ebben fontos szerepük lesz.

A jövőkép mellett azért fajsúlyos téma a jelen problémáinak a megoldása. Milyen szerepet vállalhat ebben a kormányhivatal?

Ismerem a nehézségeket, amelyekkel az itt élők szembesülnek. Megoldásukra világos elképzeléseink és terveink vannak. A megyei kormányhivatal 2800 dolgozója lendületet tud adni a tervek megvalósításának, mivel jelen vagyunk az élet számtalan területén, a megye 16 járásában, 24 kormány­ablak ügyfélszolgálatán. Munkánkkal szolgáljuk az embereket, legyen szó fogyasztóvédelemről, családtámogatásokról, munkahelyteremtésről, vagy amint az előző időszak is megmutatta: az emberi életek, egzisztenciák védelméről. A közigazgatás többféle oldalát mutathatja az embereknek, amint az idők során ezt meg is tapasztaltuk. Mi azt az oldalát akarjuk megmutatni, amelyik mindenkit egyformán szolgál, és kiérdemli az emberek bizalmát.

(A borítóképen: Alakszai Zoltán: „az állam számít a megyénkre, és minden támogatást megad ahhoz, hogy fejlődjön”)