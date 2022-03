A megújuló épület a Nagy-Milic – Füzér 2021–2030 Turisztikai Fejlesztési Program segítségével valósul meg, a teljes rekonstrukció a Szent Korona itteni elhelyezésének és őrzésének 500. évfordulóján, 2026-ban fejeződik be. A szombati esemény apropóját egy időkapszula elhelyezése, továbbá a már elkészült várkonyha és sütöde avatása adta a katonai tiszteletadás mellett történt Országzászló felvonását követően.



A Szent Korona rejtekhelye volt



A várudvarban Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, olyan földrajzi és magaslati ponton vagyunk, ahonnan nemcsak a magyar táj, de a magyar történelem is kristálytisztán belátható. – 1526-ban itt dobogott az ország és a magyarság szíve egy esztendeig, amíg a Mohács utáni zűrzavaros időkben a füzéri vár volt a Szent Korona rejtekhelye. Hol „vár állott, most kőhalom” – idézte a Himnusz szövegét a házelnök, majd így folytatta:

Mi, magyarok nem kockán nyertük hazánkat

- Kövér László

– A romok közé lépve saját szemünkkel láthatjuk, mit is jelent a háború, amelynek mindig csak vesztesei vannak. Évszázadok kultúrája válhat semmivé egy-egy sortűz, pusztító tűzvész vagy jól eltervezett rombolás következményeként. Napjainkban másként idézhetjük Kölcseyt itt, Füzérben. Vár áll most, volt kőhalom. Ha végigtekintünk Füzér elmúlt évtizedén, és ha előretekintünk a következő évtized terveire, elmondhatjuk, hogy igazunk van. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében újjászülető füzéri vár minden magyar ember büszkesége lehet, a nemzet történelmének egy darabját tartjuk a kezünkben. A magyar kormány és az Országgyűlés is büszke arra, hogy hozzátette a maga részét a közös erőfeszítésekhez a vár megújulását illetően, amely ismét az utak metszéspontjába került, számos hazai és külföldi turista látogatja – mondta Kövér László, majd hangsúlyozta, hogy Füzérről a jövőbe is messzire láthatunk.

– Láthatjuk, hogy milyen sokfelé ágazhatnak az utak, amelyek közül most választanunk kell. Láthatjuk, milyen értékes a béke, amelyben építhetünk, gyarapodhatunk. Különösen fontos figyelnünk akkor, amikor a szomszédunkban háború dúl. Választások jönnek, ismét döntenünk kell sorsunkról. A kérdés, amit április harmadikán meg kell válaszolnunk, nagyon egyszerű: folytatódjék-e Magyarországon a békés építkezés, a gyarapodás 2010- ben kezdődött korszaka? Mi, magyarok nem kockán nyertük hazánkat. Csak úgy lehetünk méltók örökségünkhöz, ha megőrizzük mindazt, amit a Jóistentől, az elődeinktől kaptunk – mondta Kövér László a füzéri várban.

Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője arról is beszélt, hogy az eddig elvégzett munka mögött szellemiség, tartalom áll.

– Ma ismét egy várban állunk, arra törekedünk, hogy rendben legyen az, aminek múltja, története és jelentősége van. Nem mindegy, mit rejtünk el az elhelyezendő kapszulában. Magyarságunk eleve küldetés, tisztán látjuk, hogy közös értékeink támadás alatt állnak, ma egy olyan üzenetet kell küldenünk a jövőnek, amelyből világossá válik, hogy küldetésünktől nem tágítva tovább maradunk az úton – mondta az országgyűlési képviselő.