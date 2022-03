Vidám Valentin napi bál 1 órája

Valentin napi bált és gyerekfarsangot tartottak Kékeden

Talán már senkinek sem kell mondani, a mai világban mit is jelent Valentin napja, hiszen ez a nemzetközivé vált ünnep az idősek és fiatalok számára egyaránt fontos szerelemről, a szeretetről szól. Ezért is értékes eredmény, hogy a Kékedért Alapítvány szervezésében a vártnál is nagyobb sikerrel rendeztük meg az első Vidám Valentin napi bálunkat - hangsúlyozta Maczega Márton, Kéked polgámestere.

