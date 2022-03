A vadásztársadalom összefogásának köszönhetően újabb eszközzel gyarapodott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház gyermekegészségügyi központja (GYEK). Az adományozó okiratot ünnepélyes keretek között adták át kedden.

A gyógyítást szolgálják

Harmadik alkalommal vannak itt, ez azt jelenti, hogy túl vannak egy újabb eredményes jótékonysági vadászaton, és idén 2,4 millió forinttal tudják támogatni az intézményt – mondta Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: az összegből egy EEG-rendszert vásároltak. Minden esetben olyan eszközt vesznek az összegyűlt pénzből, amelyre a legnagyobb szükség van és azonnal tudja szolgálni a gyógyítást.

A tavalyi év a világjárvány miatt mindenki számára rendkívül viszontagságos volt, ennek ellenére a magyar vadásztársadalom olyan volumenű összefogást produkált, amire még soha nem volt példa. Rekordlétszámban jelentek meg a vadásztársak a rendezvényeken, így az adomány összege is a legnagyobb az eddigi évekhez képest országos szinten – emelte ki az ügyvezető. Megyénként egy intézményt, összesen 19 kórházat támogatnak, mindenhol a gyerekosztályt. Szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy a vadászok azon túl, hogy járják az erdőt és végzik természetvédelmi munkájukat, értéket is teremtenek jótékonysági tevékenységükkel, melyet más csoportok is követnek. A GYEK-nek eddig összesen hétmillió forint értékű adományt hoztak.

Amikor egy osztály adományt vesz át, akkor az intézmény saját költségvetéséből ugyanazt az összeget még hozzáteszi - Dr. Révész János

A kórház 2018-ban létrehozta a Támogatók Társaságát, amelynek akkor 52 tagja volt, 2021 év végén 193 tagot számláltak, amelybe magánszemélyek, közösségek és cégek egyaránt beletartoznak – mondta dr. Révész János, a kórház főigazgatója. Kevés azok száma, akik csak egyszer adományoznak, többségük visszatérő, ahogyan a vadásztársaság is. Az adományok összértéke milliárdos nagyságrendben mérhető évenként, jelentős fejlesztési forrás a kórház számára. Amikor egy osztály adományt vesz át – jelen esetben a GYEK –, akkor az intézmény saját költségvetéséből ugyanazt az összeget még hozzáteszi és rendelkezésre bocsájtja – hangsúlyozta a főigazgató.

Az adomány már a megújult gyermekegészségügyi központ tevékenységébe csatlakozik majd. A videó-EEG-készülék arra alkalmas, hogy ne csak az agyhullámokat képezzék le a kis betegeknél – például egy epilepsziás roham esetén –, hanem ezzel párhuzamosan videófelvétel is készül – tudatta dr. Hauser Péter, a GYEK vezető főorvosa. Ilyen módon sokszor kétes eltéréseket is meglátnak, amely nagymértékben elősegíti a diagnosztikát és később a gyógyulást.

(A borítóképen: Fejes László, dr. Révész János és dr. Hauser Péter. Fotó: Ádám János)