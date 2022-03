Magyarország Kormánya a szakképzési rendszer megújítása érdekében hozta létre a „21. századi szakképző iskola” fejlesztési programot, amely elsőként a borsodi megyeszékhelyen indult el. A négy miskolci iskola komplett felújítását és fejlesztését lehetővé tevő projekt keretében az elmúlt hónapokban a tervezés folyt. Most fontos mérföldkőhöz érkezett a program, elindul a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium komplex infrastrukturális fejlesztése 4,6 milliárd forint értékben.

A Szakképzés 4.0 stratégia egyik alappillére, hogy jól felszerelt iskolákat kell létrehozni a szakképzésben, ami vonzó alternatíva a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik számára. A Szemere az ország három legnagyobb oktatási intézményének egyike. A projekt eredményeképp megtörténik az iskola külső, belső felújítása és komplex energetikai fejlesztése, a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje is. A sokszínű profilú iskola legfontosabb képzési területe a specializált gép- és járműgyártás, ahol már olyan szakembereket kell oktatni, akik képesek a hibrid- és elektromos meghajtású autók javítására is. A korszerű laborok kialakítása mellett megvalósul egy sokéves álom: megépül egy több száz fő befogadására képes közösségi tér.

– A szakképző iskolák ma is, és az elmúlt évtizedekben is fontos szerepet töltöttek be városunkban. Ez összefüggésben van azzal, hogy Miskolc jelentős ipari-gazdasági központ – mondta Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója. A Szemere az egyik legrégebbi szakképzési intézmény a városban, és az egyik legnagyobb országos viszonylatban is. Jogelődje egyidős a magyarországi állami szakképzéssel, történelme egészen 1874-ig nyúlik vissza. A közel 150 éves intézmény hamarosan egy teljesen megújult, 21. századi környezetben működhet.

Helyben képzett szakemberek

A megnövekedett igények miatt a miskolci szakképzésnek szüksége volt egy új épületre, a nyolcvanas évek elején az épülő Avasi lakótelepen találtak erre alkalmas területet. Az akkori technológiának megfelelően korszerűnek számított, de ma már ráfér a felújítás – hangsúlyozta a főigazgató.