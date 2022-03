Busszal és gyalogosan is indulnak tematikus és vezetett séták Sátoraljaújhelyen.

Több vezetett sétaútra, illetve túrára invitálják az érdeklődőket Sátoraljaújhelyen. Közülük ismertetőnkben két olyan izgalmas sétára hívjuk fel a figyelmet, amelyek a város egy-egy jelentős korszakának szellemi, történelmi, kulturális és tárgyi örökségét ismertetik meg a látogatókkal. Az elsőt április 16-án mutatja be Blanár Róbert idegenvezető, a másodikra kicsit várni kell még, de megéri.



Kossuth Lajos lábnyomán



Az első sétaút „Kossuth Lajos lábnyomán” haladva a reformkori Újhely életét mutatja be. A résztvevők a Kossuth család házától indulva járják be azokat az épületeket és helyeket, ahol Kossuth és a reformkor nagyjai élték mindennapjaikat vagy éppen intézték az ország ügyes-bajos ügyeit, így a sétába időnként bekapcsolódik Kazinczy Ferenc vagy id. gróf Andrássy Gyula is, de akad olyan hely is, ahol mindhárman egyszerre jelennek meg az időutazónak.

A Kossuth Lajos lábnyomán elindulók megtudhatják például, hogy bár Kossuth Lajos Monokon született, fiatal éveit Sátoraljaújhelyen töltötte. Ügyvédi oklevele megszerzése után hivatása gyakorlását a vármegyeházán kezdte, amelynek erkélyéről mondta el első, nagy hatást keltő politikai beszédét 1831-ben. Ám a sétán ezenkívül számtalan izgalmas korabeli találkozásra és hallomásra is fény derül. A történelmi és kulturális kaland több időtartamban is bejárható. A legrövidebb a félórás, a leghosszabb a kétórás verzió. Ez utóbbi tartalmazza a legtöbb nevezetességet és meglátogatható helyszínt.



Ismeretlen ismerősök



A másik séta a dualizmus korát és annak sátoraljaújhelyi vonatkozásait eleveníti fel Borúth Elemér nyomába szegődve.

A sétának a dualizmus kora ad különleges lendületet. A kiegyezés után hamar megindult a tőke Magyarországra történő áramlása, amelynek nyomán felgyorsult a város fejlődése, amely a dualizmus korában vált mezővárosból polgárvárossá: megalakították az első pénzintézeteket, üzemek nyíltak, ez lett a zempléni hitelélet központja, a kórház is jelentős fejlődésnek indult, és fellendült a kulturális élet is. Ezt az élénk forgalmú, pezsgő gazdasági és kulturális környezetet mutatják be az út szervező



Jelentkezni lehet



A sétákra jelentkezni a Tourinform Iroda Zemplén elérhetőségein, a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület honlapján lehet.