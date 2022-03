„Többéves álmunk vált valóra azzal, hogy a kormány által meghirdetett programban sikerült a Jókai és az Óvoda utat, valamint a Jókai és a József Attila utat összekötő útszakaszt felújítani – mondta dr. Tóth István. – Most hivatalosan is átadjuk a forgalomnak és Szalaszend lakosainak ezeket. A sikeres pályázat miatt köszönet illeti dr. Hörcsik Richárd képviselőt. Sok mindenben és sokszor támogatja az elképzeléseinket, és bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz.”

Fellendülhet a turizmus

„Itt volt Szala és Szend határa, ahol most állunk ezen a verőfényes tavaszi napon. Régi vágya volt a községnek, hogy ezt az utat megjavítsuk, amelyik jelentős forgalmat bonyolít le a két településrész között – fejtette ki dr. Hörcsik Richárd. – Két éve jártam a Szalaszendi Elszármazottak Találkozóján, a végén megnéztük az utakat, rossz állapotban voltak. Különösen a belterületi utakat kell rendbe hoznunk. A következő célunk pedig a kastély felújítása. A kormány terveiben 6000 milliárd forint költségvetési keret szerepel a vidék fejlesztésére a következő 7 évben. Ebben benne van Cserehát, Abaúj és Zemplén idegenforgalmi fejlesztése is, amelynek része az M30-as ráhordó útjainak felújítása. Erre 53 milliárd forint áll rendelkezésre.”

(A borítóképen: Dr. Hörcsik Richárd, dr. Tóth István és Hercsik István az átadáson)