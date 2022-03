Az ipari automatizálás egyre nagyobb térhódítása, a hatékonyságra és a termelékenységre fókuszáló gazdaság, bizonyos területeken pedig a munkaerő hiánya a termelésbe állított robotok robbanásszerű elterjedését vetítik előre. A munkaerőpiacot átalakító folyamat, amelyet a Covid-járványnak az élőmunkaerőre gyakorolt negatív hatása csak fölerősített, Magyarországon is elindult. Nemcsak az autóiparban, amely már most is stabilan vezet a robotikai megoldásokat felhasználó iparági rangsorban, hanem a fém- és gépiparban, a műanyag- és vegyiparban, az élelmiszeriparban, sőt lassan teret nyer a mezőgazdaságban is.

Az automatizálás lehetőségének kihasználása Rónai László, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán működő Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék vezetője szerint nemcsak a multinacionális vállalatok, hanem a kis- és középvállalkozások számára is hamar megtérülő befektetés. Használatát nem a cég mérete határozza meg, hanem az, hogy a termelési folyamatban önműködő gépekkel pótolható-e az élőmunka. Ha a válasz igen, akkor az ember által végzett munkafolyamat gépi megfelelője is megtervezhető.

A munkaerő kiváltása leginkább egyes monoton szerelési munkafázisokban elterjedt, ahol a gép az embernél pontosabban, gyorsabban, jobb minőségben tud dolgozni, ráadásul a nap 24 órájában.

„Támadnak” a kobotok

A teljesen automatizált gyártási feladatokat ellátó robotok mellett azonban használatosak a munkatevékenységet közvetlenül segítő kollaboratív robotok, szaknyelven kobotok is, amelyek lehetővé teszik az ember és a gép együttműködését egy-egy feladat elvégzésében. Alkalmazásuk leginkább az anyagmozgatásban és a nehezebb munkadarabok mozgatásában nyert teret, ezeknek a feladatoknak az ellátására pedig a kezelője tanítja be az eszközt.

A robotizáció hatására változik a termelő vállalatok munkaerőigénye, a munkavállalóknak pedig fel kell készülniük arra, hogy a közeljövőben a munkaerő-szükséglet egyre inkább a gépeket is kezelni tudó, magasabb képzettséggel rendelkező alkalmazottak irányába fog eltolódni. A jövő azonban egyértelműen a mesterséges intelligencia, azaz a gépi tanulás irányába mutat a robotizáció területén is – jósolta Rónai László. Már most is működnek kamerarendszerrel felszerelt gépek, amik képfeldolgozó rendszer segítségével betaníthatóak a rájuk bízott feladat elvégzésére.

(A borítókép illusztráció)