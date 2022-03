Magyarország teljeskörűen biztosítja az Ukrajnából érkezők egészségügyi ellátását, emelte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi államtitkársága közleményében.

Az egészségügyi ellátás protokollját Kásler Miklós miniszteri utasítása rögzíti. E szerint a kormány biztosítja a Magyarországra érkező ukrajnai menekülőknek a szükséges gyógyszert, a kórházi ellátást és a tartósan itt maradóknak a magyar embereket is megillető ellátást. Jogosultak tehát egészségügyi alapellátásra, járóbeteg-szakellátásra, kórházi ellátásra, betegségük kezeléséhez szükséges gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, sürgősségi fogászati kezelésre, terhesgondozásra, szülészeti ellátásra és védőoltásokra is.

A határon

Az Emmi közleménye szerint a menekülőket már a határ menti gyűjtőpontokon mobil egészségügyi csapatok várják a nap 24 órájában, és gondoskodnak a menekülők egészségügyi szűréséről, ellátásáról, koronavírus-teszteléséről, szükség esetén megszervezik kórházi ellátásukat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy minden, Magyarország területén jogszerűen tartózkodó, Ukrajna területéről menekülő ukrán állampolgár, ukrán–magyar kettős állampolgár, valamint korábban Ukrajnában jogszerűen tartózkodó és onnan Magyarországra menekülő harmadik országbeli állampolgár jogosult térítésmentesen vagy a magyarországi térítési díjakkal azonos díjért a szükséges egészségügyi ellátásra.

Az elmúlt héten, még az Emmi közleménye előtt krónikus betegségek kezelésére való gyógyszereket kért dr. Kiss Csaba kótaji háziorvos a közösségi oldalon. Kérése meghallgatásra talált, már több mint ezer doboz gyűlt össze, és még folyamatosan érkeznek az adományok. A háziorvos Záhonyban teljesít önkéntes orvosi szolgálatot, hogy a háború elől menekülő embereknek segíteni tudjon.

– Az ukrán–magyar határra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak rendeltek ki orvosokat, de a Magyar Vöröskereszt is működtet ellátópontokat – mondta dr. Kiss Csaba. – Itt önkéntes ­orvosok dolgoznak, én is ebben a minőségben voltam ott, és megyek a jövőben is. Már van kint mobil ultrahang-, EKG- és lélegeztetőgép is. A felhívásnak köszönhetően gyógyszer is bőségesen áll rendelkezésre. Ezek között van egyszerű vérnyomás-beállításra való, de Parkinson- és pszichiátriai medicina is, ha éppen erre lenne szükség – sorolta a háziorvos.

Az Emmi arról is ír, hogy a betegeknek a szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket vényen rendeléssel biztosítják. Ezeket az érintettek sürgős szükség esetén ingyenesen, egyéb esetben a társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak által fizetendő díjjal megegyező összegért válthatják ki. A gyógyszertárak ilyenkor a gyógyszerek nevét, teljes árát tartalmazó, a menekültügyi hatóságnak kiállított számlát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közreműködésével számolhatják el.

