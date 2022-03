A pandémia miatt az emberek még inkább a természet felé fordultak, és sokkal többen fedezték fel a fenyőgyűjteményt, mint korábban, így számukra ebből a szempontból pozitív hatásai is voltak a világjárványnak – mondta Adorján Eszter okleveles természetvédelmi mérnök, Az Avasi Arborétumért Alapítvány elnöke. Hozzátette: nemcsak a munkája, a szívügye is a természetvédelem, azon túl pedig családi örökség, amit ő folytat és szeretne továbbvinni. Ezúttal is nagyon sokan jöttek, a két vezetett sétában összesen közel százan vettek részt. A séta közben a látogatók megismerhették a nyitvatermők sajátosságait, a különlegesebb fajokat. A rendezvényen hangsúlyt kapott a fenntarthatóság, valamint az, hogyan lehet madárbarát-méhbarát kertet kialakítani a lakókörnyezetünkben. Hiszen néhány egyszerű eszközzel, minimális költséggel sokat tudunk tenni az élővilágért – tudatta Adorján Eszter. A kert ingyenesen látogatható, de figyelemmel kell kísérni a közösségi oldalukon a nyitvatartást. Csoportokat csak előre egyeztetett időpontban tudnak fogadni – tette hozzá a természetvédelmi szakember.



(A borítóképen: Nagy volt az érdeklődés a két vezetett séta iránt. Fotó: Bujdos Tibor)