Menedéket adtak az írónak

Mostantól újra várja a látogatókat a Jókai Mór Emlékszoba és Tájház. Az 1848–1849-es szabadságharc után néhány hónapig a településen rejtőzött Jókai Mór. Bujdosásának állít emléket a kiállítás. A tájház most korszerű fűtést kapott, és kialakítottak benne közösségi teret is, amelyet egy régi egyházi iskola mintájára rendeztek be, ahol interaktív foglalkozások, illetve helytörténeti órák is helyet kaphatnak mostantól.

Tanösvény Szentlélekig

A ház belső felújítási munkálatai elkészültek, a jobb idő beköszöntével pedig hamarosan a külső munkákkal is végeznek.

Erről Czakó Tivadar polgármester beszélt.

– A település a magyar kormány pályázatának köszönhetően 33 millió forintot nyert. Ehhez a programhoz kapcsolódik a Jókai tanösvény kialakítása is, amely Tardonától Szentlélekig látogatható lesz. A sportpályán pedig többek között egy játszótér is helyet kapott a fejlesztésnek köszönhetően – emelete ki Czakó Tivadar.

Együtt a hősök utódaival

A tardonai ünnepségen részt vettek a hősök leszármazottai is, így Jókai Mór rokona mellett Telepy Károly és Muraközy János hozzátartozói is jelen voltak, akiknek szintén a település nyújtott menedéket a zivataros időkben.

A családjával együtt ­Szentimrey Pál is képviseltette magát az ünnepélyes megnyitón. Ő annak a ­Szentimrey Pálnak a leszármazottja, aki egykor Jókai Mórt bújtatta Tardonán.

(A borítóképen: Demeter Zoltán és Czakó Tivadar a Jókai-emlékszobában. Fotó: Bujdos Tibor)