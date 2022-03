Józan ésszel, érző szívvel – Magyarország a kereszténység védelmében címmel tartott előadást és fórumbeszélgetést Tokajban Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára országjáró körútja során. A látogatás dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője meghívására történt szombaton, a Tokaji Ferenc Gimnáziumban. Az előadót Posta György, Tokaj polgármestere köszöntötte. Az erdőbényei örmény származású magyar, katolikus államtitkár péntek este a barabási menekültsegítő pontra is ellátogatott.

Segélyprogram Ukrajnába

„A napokban jelentettük be, hogy a magyar kormány a Hungary Helps Program keretében nagyszabású segélyprogramot indít Kárpátaljára, amiről a munkácsi görögkatolikus püspökkel egyeztettünk” – vezette be előadását Azbej Tristan. „Bár az örmény nyelvet nem beszélem, de a családom őrizte az erdőbényei örmények kulturális örökségét, üldözött keresztényekkel is kapcsolatban álltunk. Örményország elsőként lett keresztény ország, és 1700 éve szenvednek üldöztetést, népirtást a vallásuk miatt.”

A Kárpát-medence magyarlakta területein 3000 templom újulhatott meg

- Azbej Tristan

A szíriai, iraki, libanoni, nigériai és kongói szolgálatán keresztül ismerhettük meg a Hungary Helps Programot, amely lerombolt keresztény szentélyek és otthonok újjáépítésében, az élet újraindításában és a hívő közösségek újraszervezésében segít az adott országokban. Emellett ösztöndíjasok tanulását támogatja hazánkban.

A legüldözöttebb vallás

„Nyugaton gyakran kérdezik, hogy mivel foglalkozom az üldözött keresztények megsegítéséért tevékenykedő államtitkárként, a világban egyedüliként. Ma a kereszténység a legüldözöttebb vallási csoport, 360 millió Krisztus-hívő testvérünket diszkriminálják és gyilkolják le a hitük miatt. Tehát naponta átlagosan 16 keresztényt ölnek meg a világon. Az ötéves Hungary Helps Program több mint 50 ország üldözött keresztény közösségeihez ért el és több mint félmillió kedvezményezettünk van. Ennek mintájára már az USA is hasonló programot indított” – fejtette ki az államtitkár.

A kereszténységet mint kultúrát, civilizációt, vallást, közösséget és a keresztény embereket is támadják szerte a világon.

Kétszáz templom épült

„Sokat beszéltünk már a muszlim terrorizmus keresztényüldözéséről, de idetartozik Nyugat-Európában a keresztény fogalmak és szimbólumok átnevezése és eltávolítása, valamint a bevándorlók által kialakított 700 no-go zóna, ahol az iszlám Saría jogrend érvényes. Papok megtámadása Európa országaiban és templomok felgyújtása az Egyesült Államokban. Végül a keresztény emberek alapvető vallási és lelkiismereti szabadsághoz való jogának lábbal tiprása, mint Paivi Rasanen finn kereszténydemokrata politikus esete, akit feljelentettek gyűlöletbeszédért, mert a Bibliából idézett a férfi-női házasság védelmében közösségi oldalán. Nyugat-Európában érdeklődés hiányában sok templomot bezárnak, vagy diszkóvá, mecsetté alakítanak át. A Közel-Keleten keresztény templomokat rombolnak le a dzsihádisták. Eközben az elmúlt 12 évben a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medence magyarlakta területein 3000 templom újulhatott meg, és 200 új templom épült” – hangsúlyozta a politikus.

(A borítóképen: Azbej Tristan államtitkár dr. Koncz Zsófia országgyűlési lépviselő meghívására érkezett Tokajba)