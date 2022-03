Kritika éri ellenzéki oldalról a gazdasági célú bevándorlást, vagyis a munkaerőhiány pótlását jelentő külföldi dolgozók ellenőrzött bejutását Magyarországra, olykor az ellen­őrizetlen illegális migrációhoz hasonlítva azt. A vendégmunkások viszont biztonságos, ellenőrzött úton érkeznek hazánkba, többségük ráadásul dolgozni és nem letelepedni érkezik Magyarországra – mutatott rá a Világgazdaság.

Ezekért a munkavállalókért éles nemzetközi versenyben vagyunk, hiszen a környező országok és Nyugat-Európa is szomjazza bizonyos munkakörökben a munkaerőt.

Ha Magyarország nem szeretne lemaradni ebben a versenyben, akkor érdemes lehet kontrollált és szigorúan szabályozott módon, de megkönnyíteni a vendégmunkások integrálódását a hazai gazdaságba, a szükséges mértékig és az érintett területeken – nyilatkozta a lapnak Juhász Csongor, a naponta 15 ezer embert foglalkoztató Prohuman ügyvezetője.

„Vadásszák” a munkaerőt

Napjainkban minden szakmában nehéz munkavállalókat találni, ez részben köszönhető annak, hogy a 2010-es 11,3 százalékról a tavalyi év végére 3,7 százalékra esett vissza a munkanélküliségi ráta. A Portfolio január végi cikkében világított rá: a szinte teljes foglalkoztatottság az idei évre azt jelenti, hogy főképpen a kis- és középvállalkozói szektorban egyre nehezebben találják meg a cégek az új munkavállalókat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, Perlusz László elmondása szerint a közszférában is nehéz szabad munkavállalót találni, így felértékelődött a meglévő állomány értéke, a vállalkozások tűzzel-vassal védik a munkavállalóikat a konkurenciától, számos béren kívüli juttatást és prémiumot írnak ki a hűséges munkavállalók számára. „Megatrend” a munkaerőhiány Európában. A csökkenő lakosságszám és a növekvő gazdaság mellett ez a következő években sem változik majd. Erre kínál megoldást az átképzés és a külföldi munkaerő alkalmazása.

5G

Amellett, hogy hazánkban leginkább a gyáriparban és feldolgozóiparban sok vendégmunkás dolgozik főként környező országokból, több területen egyenesen elengedhetetlen a külföldi munkaerő alkalmazása. Szakemberek szerint az 5G bevezetése Magyarországon egy tipikusan olyan terület, ami miatt muszáj Ázsiából behozni tapasztalt szakembereket, akik például Dél-Koreában vagy Szingapúrban már részt vettek ilyen munkákban, és vannak ilyen jellegű tapasztalataik.

Bevett szokás világszerte, hogy a hiányszakmákba érkező külföldiek számára könnyebb legyen a bejutás az adott országba, mint más munkavállalóké. A cél természetesen az, hogy csillapodjon a munkaerőhiány, de ügyelve arra, hogy a fogadó ország lakosságától ne vegye el a munkalehetőséget.

Az Egyesült Királyságban amellett, hogy létezik a hiányszakmákat felsoroló lista, létezik „vízumszponzorálás”, melynek értelmében a munkaadó fizetett engedélyért cserébe külföldi munkavállalókkal köt előzetes szerződést, ezzel megkönnyítve a bevándorlási folyamatot számukra. A hiányszakmák esetében pedig bizonyos feltételeknek kell megfelelni: a bevándorlónak meghatározott mennyiségű – alsó limit – fizetést kell majd kapnia a munkahelyéről, bizonyos képesítéssel kell rendelkeznie e téren, és tudnia kell középszinten angolul, mielőtt beengednék az országba. Az ezzel járó adminisztrációs díjak pedig több száz fontra rúghatnak. Ausztriában is hasonló rendszer van érvényben, itt a hiányszakmákba érkező bevándorlóknak igazolniuk kell, hogy a feltételeknek megfelelő munkaajánlatot kaptak. Emellett pontrendszer alapján bírálják el, hogy beengedik-e a jelentkezőt az országba: legalább 55 pontot kell összegyűjtenie a bevándorlónak egy olyan listán, ahol például 2 pontot ér egyévi munkatapasztalat, négyet, ha ezt Ausztriában szerezte, 15 pontot, ha középszinten beszéli a németet, és 30-at, ha legalább hároméves képzést végzett felsőoktatásban a meghatározott területen. Mindezeknek a belföldi munkavállalók védelme mellett célja, hogy a bevándorlók nettó hasznot hozzanak a gazdaságnak.

Szigorúan ellenőrzött folyamat

A munkavállalási céllal érkező bevándorlók törvényes úton érkeznek az országba, így ilyen szigorú feltételeknek kell megfelelniük, hogy ne csak a munkavállalónak, hanem a fogadó országnak is előnyös legyen a folyamat. Az Európai Uniós országok gyakorlatilag mindegyike esetében már létező munkaszerződéssel vagy kötelező érvényű munkaajánlattal lehet csak munkavállalás céljából bevándorolni. Megkövetelik a belépőtől a fogadó országra érvényes társadalombiztosítás meglétét is, illetve annak bizonyítékát, hogy a tartózkodás idejére lesz lakhatása az érkezőnek. A papírmunka még a célországba való belépés előtt zajlik eljárási díj fejében, a kérelem elbírálásáig pedig akár 90 nap is eltelhet – olvasható az Európai Bizottság bevándorlási portálján.

Különféle kategóriák szerint bírálja el a fogadó ország, hogy milyen további feltételeknek kell meglennie a bevándorláshoz, így különféleképpen járnak el magasan képzett munkavállalókkal, kutatókkal, idénymunkásokkal vagy önkéntesekkel.

(A borítóképen: Bécsben sok a külföldi. Fotó: AFP)