Állateledel-csomagokkal támogatja az Orpheus Állatvédő Egyesület az ukrajnai háborús helyzetből érkezők állatgondozását. Az egyesület mintegy 600 kilogramm jó minőségű állateledelt juttatott el a határ menti gyűjtőpontokra kutyás és cicás gazdiknak.



Rendszeresen adakoznak



A következő kutya- és macskatápadomány mennyiségének bővítéséhez jóérzésű állatbarátok csatlakozását várja a szervezet. Ennek lehetőségeiről minden fontos információt megtalálnak az adakozni vágyók az állatvédő.hu oldalon.

Az állatvédő egyesület számára nem új, hogy megosztja erőforrásait másokkal. A múlt évben az Orpheus körülbelül 6 tonna állateledellel segítette a szociálisan hátrányos helyzetű embereket, fedélnélkülieket, valamint a bajban lévő állatvédő szervezeteket és civil állatvédőket. A jelenlegi adomány csepp a tengerben, de sok jó másik kezdeményezéssel együtt eredményessé válik a segítség.



Jól jön a támogatás is



– Amikor kitört az orosz– ukrán háború, akkor az ottani állattartók, illetve állatvédők segélykiáltását hallottuk meg. Rengeteg Facebook-posztot és üzenetet kaptunk ezzel kapcsolatban. Mivel egyesületünk egyébként is szokott minden évben tápadományozást folytatni, ezért most sem zárkózhattunk el a segítségkérők elől – hangsúlyozta Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke. – A raktárunkban az első kör segélyakcióra elegendő táp állt rendelkezésre, amit azonnal eljuttattunk gyűjtőpontokra: állatorvosi rendelőkhöz és többek között a Katolikus Karitászhoz. A tápokat innen vitték át a határon. A menekült embereknek pedig meleg takarókat és párnákat továbbítottunk. Azóta újabb néhány száz kilónyi állateledel összegyűlt, amely ha elér egy bizonyos mennyiséget, ismét útnak indulunk. Ezért jelenleg is fogadjuk a lehetőleg kis kiszerelésű leadott tápadományokat. Az egyesület mostani tevékenységét is lehet támogatni az Orpheus ADHAT Segélyvonalán hívással és SMS-sel. A 13600-as telefonszámot kell tárcsázni, majd az automata bejelentkezése után az Orpheus Állatvédő Egyesület kódját, a 99-et szükséges megadni vagy szöveges üzenetben elküldeni. Egy hívás vagy egy üzenet 500 forint, amit adományban megkap az egyesület. Emellett támogató tagdíjakat lehet még az egyesület OTP-számlaszámára befizetni, ide: 11735005-20489094.



Kötelességünk segíteni



Az állatvédők másokat is a menekültek és társállataik megsegítésére biztatnak.

– Az Orpheus Állatvédő Egyesület jelmondata, hogy legalább akkora értéket teremtünk, mint amennyit segítünk. Ennek jegyében mindenkit arra biztatunk, hogy csatlakozzon valamilyen segélyakcióhoz. Hiszen ha egy ember csak egy falat kenyeret ad oda a másiknak, vagy családi szinten mindenki megpróbál egyetlen állatot megmenteni, azzal már a társadalmunkat, a világunkat, a természeti környezetünket nagyban tudjuk javítani. Mi is azt kívánjuk, hogy legyen minél hamarabb vége ennek a szörnyű háborúnak, hiszen ez hatalmas krízishelyzet! Viszont amíg bármilyen oknál fogva éheznek és szenvednek állatok és emberek, addig aki csak tud, segítsen – kérte az egyesületi elnök.



(A borítóképen: Sok jó kezdeményezéssel eredményessé válik a segítség)