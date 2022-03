– Számunkra, jobbikosoknak ez a mai nap (június 4-e) duplán gyásznap, ugyanis ezen a napon született Gyurcsány Ferenc is – mondta Szilágyi Szabolcs egy korábbi trianoni megemlékezésen elmondott beszédében. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es számú egyéni választókerületében az egyesült baloldali ellenzék színeiben induló jobbikos jelöltnek nem ez volt az egyetlen, a korábbi szocialista miniszterelnököt, most a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben politizáló (elnök) politikust nyilvánosan minősítő megjegyzése. „Az én nagyapám nem azért verte le ’56-ban a Lenin Kohászati Művek tetejéről a vörös csillagot, hogy ma az unokái szemébe röhögve a kommunisták szellemi örökösei röhögve lopják el a jövőjüket. Nem! És ott van ebben a csoportosulásban az a Gyurcsány Ferenc is, aki már személyes tapasztalatokat szerzett a terror és az elnyomás terén 2006 őszén.” De arra is volt példa, hogy Facebook-posztjában a megbolondult Hitlerhez hasonlította Gyurcsányt.



Összeborulás



A 2022-es országgyűlési választáson azonban már az összefogás jegyében a Gyurcsány-párt, a DK által támogatott egyéni képviselőjelölt lett Szilágyi Szabolcs. Sőt, nemrég Dobrev Klárával, a DK európai parlamenti képviselőjével (Gyurcsány Ferenc feleségével) kampányolt egy miskolci fórumon – alig kétszáz ember előtt – , még közös videót is készítettek, amelyben Dobrev Klára a képviselőjelöltet ajánlja a választók figyelmébe.

Az együttműködés azonban további kérdéseket vet fel, hiszen a listás és egyéni körzeteket tekintve a DK-nak lesz a jelenlegi ellenzéki pártok közül a legnagyobb frakciója, ugyanis „bedarálta” az összes ellenzéki pártot, így a DK elnöke, jelen esetben Gyurcsány Ferenc fogja irányítani az ellenzéki oldalt.

„Vannak olyan régi sérelmek, amelyeket most az összefogás érdekében félretettek, amelynek nagyon komoly morális kérdései vannak, de ezek a sérelmek egy vesztes vagy egy nyertes választás után is előjöhetnek” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője, aki hozzátette: amennyiben nyernének, akkor még nagyobb lenne a feszültség a pártok között, hiszen a hatalmi osztozkodásban a közöttük lévő távolság vagy ellentét még inkább előtérbe kerülne, és az politológiai közhely, hogy minél több tagja van egy koalíciónak, annál inkább instabil. Az Európai Unióban nincs olyan ország, ahol egy hatpárti koalíció hosszabb távon el tudott volna kormányozni egy országot – húzta alá a politikai elemző, aki rámutatott, hogy kísérlet volt rá Hollandiában, Olaszországban, de nem tudták hosszú távon kormányozni az adott országot.

– Abban a helyzetben, amelyben most vagyunk, hogy a szomszédunkban háború zajlik, és kilábalóban vagyunk egy világjárványból, még nagyobb veszélyt jelentene az országra egy instabil, cselekvésre képtelen, egymással hadakozó koalíció – húzta alá az elemző.

Az ellenzéki összefogás egyfajta rehabilitációs kísérlet is annyiból, hogy a Jobbik rehabilitálja Gyurcsány Ferenc 2010 előtti bűneit, azaz megbocsátja neki többek között a 2010 előtti rendőrterrort, ahogy Gyurcsány Ferenc is rehabilitálja a Jobbikot, így megbocsátja a korábbi náci politikáját a pártnak. Az összefogás, amely létrejött, nem pusztán politikai, hanem morális kérdéseket is felvet, az alapkérdés az, hogy a két korábban szemben álló párt (a Jobbik és a DK) – hiszen a Jobbikot maga Gyurcsány Ferenc kormányzása ellen hozták létre, és azzal szemben erősödött meg – összefogott, ezzel a saját egykori támogatóit árulja el – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője.



Válaszra váró kérdéseink



Ön korábban azt mondta, hogy június 4-e a jobbikosoknak gyásznap, hiszen ezen a napon született Gyurcsány Ferenc. Azt is mondta, hogy Gyurcsány Ferenc személyes tapasztalatokat szerzett a terror és az elnyomás terén 2006 őszén. Fenntartja ezeket a kijelentéseit? Ha nem, akkor mitől változott meg a véleménye?



Nem gondolja, hogy az ellenzéki összefogást terhelő ilyen és ehhez hasonló – korábbról datálható – belső feszültségek a választási vereségükhöz fognak vezetni?



Egy esetleges választási győzelem esetén – amelynek a közvélemény-kutatók szerint egyre kisebb az esélye – az említett feszültségek a koalíció széteséséhez fognak vezetni?



Kapott és kap-e utasításokat Gyurcsány Ferenctől?



