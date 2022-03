„Immár több mint két hete az alsósajói vasércbánya altárójából vörösiszappal kevert szennyezett víz folyik a Sajó folyóba az egykori Siderit üzem telephelyénél. Állítólag a folyó vizének vas szintje jelenleg 2000-szerese a megengedett értéknek, de ami rosszabb, hogy jelentős mennyiségű kén is kerül a vízbe, így az egyébként kristály tiszta folyót teljesen élhetetlenné teszi az állat és rovarvilág számára. Hamarosan helyszíni videóval jelentkezem. A szlovák hatóságok már foglalkoznak az üggyel, a magyar hatóságokat tegnap értesítettem, hiszen a Sajó tőlünk Borsod megyébe, Miskolcra folyik tovább” – írta bejegyzésében a képviselő.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) is az internetről értesült a szennyezésről, de azonnal beindult az ilyenkor szükséges védekezés és vizsgálat, tudtuk meg Siklós Gabriellától, az OVF szóvivőjétől.

- Az igazgatóság II. fokú vízkárelhárítási védelmi készültséget rendelt el, figyelőszolgálat érkezett a helyszíne, egy miskolci vízügyes csapat pedig elindult Szlovákiába, ők, felmérik az ottani helyzetet. Délre összeállt egy mérő csoport is, és elindult a magyar helyszínre. Délután meglesznek a mérésekkel, de ebből a helyszínen nagyon kevés információt lehet majd levonni, a mintákat laboratóriumba kell vinni. A vízkivételi helyszíneket figyelik a kollégáim, értesítették a főleg mezőgazdasági vízhasználókat, de ez még egyelőre felkészülés, hiszen nem érkezett magyar területre a szennyezés. Akármit is találnak a szakembereink, az mindenképpen nagyon felhígulva érkezik meg, hiszen a Bódva és a Rima vize is belefolyik a Sajóba, mielőtt még Miskolcra érne – hangsúlyozta a szóvivő.

Jelenleg még azt sem tudják pontosan megmondani, hogy a szennyezés mikor éri el a magyar területet, hiszen a pontos helyét a délután folyamán találják majd be, és ezek után lehet megsaccolni.