A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) azonnal reagált az ukrán–orosz háború miatt a magyar–ukrán határnál kialakult menekülthelyzetre. Már február 26-án az esti órákban felállították a segítségnyújtó pontként működő sátrukat Beregsurányban a határátkelő közelében.

A saját aggregátorral felszerelt, fűthető sátorra igen nagy szükség volt a tél végi időjárásban az átkelésre akár több órát is várakozó családok számára. Akik nemcsak a hidegtől vacogtak, hanem a határ ukrán oldalán a család sorköteles férfi tagjaitól, apáktól, fi aktól történt elválás okozta sokk miatt is. Ezt a sátrat azóta már lebontották, és nagyobb kapacitású konténereket helyeztek el, ahol megszállhatnak, és az ügyintézés is jobb körülmények között folyhat.

Romhányi Tamás, az MMSZ kommunikációs vezetője szerint most már a döntő többség a belső ukrán területekről érkezik, és sokan – bár tudják a törvényt – mégis a határnál szembesülnek azzal, hogy el kell válniuk a szeretteiktől. Ezért nemcsak fizikai szükséget szenvedve érkeznek hozzánk, hanem friss lelki traumákkal. Nem beszélve azokról, akik a háborút magát is megtapasztalták.

„A helyzet gyorsan változik, amihez alkalmazkodnunk kell. Már nemcsak a keleti országrészben, hanem Budapesten és Győrben is felállítottunk segélypontokat. Miskolcon egyelőre nincs rá szükség, de a helyi megyei szervezetünk felkészülten várja a felmerülő igényeket. A legnagyobb terhelés azonban a keleti országrészt, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, a fővárost és környékét, valamint a dunántúli megyéket éri. Utóbbiakat a tőlünk továbbutazók miatt, akiknek ott még szállásra, ellátásra van szükségük, és nagyon sok esetben adminisztratív segítségre, papírok, úti okmányok intézéséhez. Új, megoldandó feladatként jelentkezett, hogy magyar cégeknél dolgozó ukrán állampolgárokhoz csatlakoztak a családjaik. Ők zömmel munkásszállásokon laknak, ahová nem fogadhatnak be családtagokat. Ez új helyzet, amit kezelni kell” – tudtuk meg Romhányi Tamástól.



Jobbára ukránok érkeznek



„Már Beregsurányban igyekszünk megállapítani, hogy kik akarnak nálunk maradni, kik továbbutazni más országokba, kiknek vannak magyarországi kapcsolataik, és kik nem tudják, hogyan tovább. Ettől függően nagyon szerteágazó lett a segítségnyújtás is. Jelenleg átlagosan mintegy ezerkétszáz ember fordul meg a szolgálatunk segítőpontjánál, most már szinte mindannyian ukránok, akik magyarul nem beszélnek, de a többség angolul és németül sem. Így nehéz velük a kommunikáció is. Mi is civil önkéntes segítőket veszünk igénybe, akik vagy a környéken élnek, és tudnak ukránul vagy oroszul, avagy korábban Kárpátaljáról települtek át. Ők segítik a munkánkat tolmácsként. A munkatársaink bírják a terhelést, de látszik, hogy hosszabb távra kell berendezkednünk. Négynapos váltásokban dolgozunk, napi tizenkét óra munkával, tizenkét óra pihenéssel” – mondta a kommunikációs vezető, hozzátéve: „Még mindig a pénzbeli adomány a legjobb segítség, mert a gyorsan változó helyzetet azzal lehet a legjobban kezelni. Az is gyorsan változik, hogy mikor mire van a leginkább szükség.”



(A borítóképen: Már konténerekben fogadják a menekülteket az önkéntesek)