– Az ERKE –Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, az Újkazinci Baráti Kör, az Összefogással Kazincbarcikáért Egyesület és a fórum közös megmozdulásából jöhetett létre a civil véradás. Szeretnénk megköszönni a részvételt mindazoknak, akik eljöttek, továbbá az Irinyi János Református Oktatási Központ tanárainak, Harsányiné Kovács Marianna igazgatóhelyettesnek, hogy segítették felkészíteni a diákokat a vér­adásra. A részt vevő tanulók közül 10-en először éltek a lehetőséggel, amire igazán büszkék lehetnek – mondta Dienes Mária, a fórum elnöke.

– A segítő szándék mellett alkotásra is buzdítják a városban, a térségben lakókat, ugyanis a fórum 25 éves fennállásának alkalmából „Tavasz van, gyönyörű” címmel hirdet tavaszi és húsvéti dekorációs versenyt. A remekművekkel több kategóriában is lehet nevezni: Legszebben díszített erkély, Legszebben díszített lépcsőház, Legszebben díszített családi ház, Legszebben díszített intézmény, Legszebben díszített vállalkozás. Arra kérjük a versenyzőket, hogy az alkotásokról készítsenek fényképet, és névvel, lakcímmel ellátva küldjék el a [email protected] e-mail-címre. A nyertesek nevét májusban fogjuk felfedni. Február végén egyébként átadtuk a „Legyen az ünnep még szebb!” városszépítő verseny nyerteseinek díjait is, összesen 36 pályázatot értékeltünk. Az átadóünnepség után kötetlen beszélgetéssel zárult a program – tette hozzá Dienes Mária.

(A borítóképen: A véradás szervezői)