Mint mondta, a háború kitörése óta több alkalommal is jártak már Kárpátalján. Ungváron nagyon sok a menekült ember, ők úgynevezett belső menekültek, akik kénytelenek voltak elhagyni kelet-ukrajnai otthonukat, és az ország nyugati felébe utazni. Emiatt Ungváron most minden szálláshely foglalt. A sportcsarnokban, több magánházban és önkormányzati épületekben találtak menedéket.

Vannak olyan menekültek is, akik Ungváron keresztül valamelyik európai uniós országba igyekeznek. Ők vagy Szlovákiánál, vagy Magyarországnál lépik át a határt.

– Sok menekült emberrel beszéltünk, szívszorító történeteket meséltek. Lövik a városukat, az otthonukat. Sokan megköszönik nekünk, hogy segítünk. Megható pillanatok azok is, amikor az apák búcsúznak a családjuktól, a sorköteles férfiak ugyanis nem léphetik át az ukrán határt. Záhonynál buszok állnak, jellemzően valamelyik nyugat-európai ország buszai, és szállítják a menekülteket a saját országukba. Én olasz buszt láttam, de más országok is befogadják az Ukrajnából érkezőket. Az egyik menekült család azt mesélte, hogy átlagos színvonalon éltek a városukban békességben, de amikor veszélyessé vált a helyzet, fél órájuk maradt, hogy összepakoljanak. A gyereküknek például megfelelő cipőket sem tudtak válogatni, hiszen nem hozhattak magukkal mindent – sorolta Grubert Roland.

Hozzátette: megyénkben is nagyon sokan segítenek a menekülteknek. Iskolák, munkahelyi közösségek, cégek, egyházak gyűjtötték és gyűjtik folyamatosan az adományokat. Ezekkel a megyénkben elszállásolt menekült embereket segítjük, főleg Miskolcon és Mezőkövesden, de más településeken is. – Egy héttel ezelőtti információm szerint 800, Ukrajnából érkezett ember talált menedéket Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Miskolcon két helyen szállásolták el őket nagyobb számban, a Baross Gábor utcai munkásszállón és a Károly Hotelben. Őket tartós élelmiszerrel és ruhákkal segítjük – mondta az elnök. Egy érdekességet is mutatott. Az egyik élelmiszer-feldolgozó cég például úgy címkézte fel a zöldborsókonzervét, hogy ukránul is ráírta, mit tartalmaz a doboz.

(A borítóképen: Grubert Roland a szállítmányra ragasztja fel a Vöröskereszt emblémáját)