Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Tarcal Open Nemzetközi Egyéni Sakkversenyt, „Chess in the City 2022” címmel március 10-e és 14-e között a hegyaljai településen.

A nevezési határidő lejárta előtt nem sokkal kitört orosz–ukrán háború azonban rányomta a bélyegét a próbára. A környező országokból máskor szép számmal érkező versenyzők most elmaradtak.

Összesorsolt párok

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség és Tarcal önkormányzata közös szervezésében tartott verseny résztvevőit Galkó Tibor, a megyei sakkszövetség elnöke köszöntötte.

Butta László polgármester, házigazdaként, örömét fejezte ki, hogy megrendezhették az ötnapos megmérettetést, amely a szomszédunkban zajló háború miatt komoly nehézségekbe ütközött. A külföldi versenyzők hiánya miatt voltaképpen csak nevében volt idén nemzetközi a mezőny. A verseny kezdetén a háború áldozatai előtt egyperces néma főhajtással tisztelegtek.

A harmincegy magyar nevezőnek mindazonáltal jó dolga volt, nemcsak a színvonalas rendezés és a jó körülmények miatt, hanem azért is, mert rendhagyó módon ebben az évben egy nappal többet tölthettek együtt, amibe így sok szabadidős program is belefért. Megismerhették a település épített és természeti értékeit a játszmák közötti időben, részt vehettek borkóstoláson, és csobbanhattak egyet Szerencsen a fürdőben.

A verseny célja FIDE Élő-pont szerzés és a sport népszerűsítése volt, Tarcal megismerése mellett – mondta el érdeklődésünkre Galkó Tibor. A lebonyolítás két csoportban, hétfordulós svájci rendszerben történt, Swiss Manager játékospárosító szoftver segítségével, amely nemzetközi szinten használt profi eszköz. Az egyes játékosok eredményei, pontszámai alapján „sorsolja ki” a párokat, ami valójában nem sorsolás, hanem pontos számítás eredménye. A győzelem például egy pontot ér, a döntetlen fél pontot, a vereség nullát.

A megyei sakkszövetség elnöke sajnálta, hogy a külföldiek nem jöttek el – tavaly közel húszan voltak itt, a fele Lengyelországból –, aminek azonban örült, az a magas színvonal és a sok lány és ifjúsági korcsoportos nevező volt. Nagyon fontos és biztató az utánpótlás.

A játék öröme és a versengés izgalma mellett tétje is volt a partiknak. Pontokat lehetett gyűjteni a minősítéshez. A legjobbak pénzdíjban részesültek, az érmen és az oklevélen túl. A különdíjakra a környék borászai ajánlottak fel minőségi boraikból. Volt is ezeknek helyük: négy kategóriában osztottak különdíjat a két csoportban: serdülő, ifi, szenior, női. Az A csoportban öt, a B csoportban négy fődíjat adtak át. Ők készpénzt is kaptak.

A szombati napon kuriózumként bárkit szívesen láttak, akár az utcáról besétálva is be lehetett nevezni néhány partira a profikkal. Aki veszített sem szomorkodott, vigasztalónak kapott zsíros kenyeret, süteményt vagy akár egy pohárka jó helyi bort.

(A borítóképen: Parti közben. Fotó: Olvasónktól)