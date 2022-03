Nők a politikában címmel rendeztek közéleti fórumot szombaton délután a mezőcsáti Kiss József Közösségi Ház színháztermében. Az eseményen a közönség hallhatta Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere és Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnökének politikai hivatásához és családanya szerepéhez fűződő gondolatait. A zenei programban közreműködött Cselepák Balázs és Csiszár István színész, énekesek.

„Balzac szerint a nő átmeneti lény az ember és az angyal között. Ennek kapcsán elgondolkodhatunk, hogy miért alakult így a világ sora az emancipáció óta” – vezette be személyes beszámolóját Siposné Horváth Anita. „Mi nők egyre nagyobb társadalmi szerepvállalásban veszünk részt nemcsak családunk, hanem szűkebb pátriánk, sőt országunk életének irányításában is.” A továbbiakban kiemelte, hogy szülei a helyi MDF alapítói voltak. Édesanyja térségi és önkormányzati képviselőként, református presbiterként tevékenykedett. Ő pedig már fiatalon is közösségi ember, vezető személyiség volt. 2006-ban csatlakozott a helyi Fideszhez az önkormányzati választások kampányfőnökeként. A sikeres választás után képviselő-testületi tag lett. 2008-ban pedig a helyi művelődési ház művelődésszervezője. 2014-ben és 2019-ben is sikerrel indult a Fidesz–KDNP színeiben az önkormányzati választáson a polgármesteri tisztségért. Munkájában férje és két felnőtt fia is támogatja.

Kiegészítik egymást

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy miként éli meg egyedüli nőként hivatását 18 férfi megyei közgyűlési elnök között.