A Szent István Rádió miskolci munkatársa, Grunda János Facebook-bejegyzését a hétvégén már 12 ezren osztották meg. A poszt arról szólt, hogy saját autójával elindul pénteken délután a magyar–ukrán határhoz, a beregsurányi határátkelőhöz, és elszállítja azokat, akiknek fuvarra van szükségük. A bejegyzés önálló életre kelt az interneten rövid idő alatt. Rengeteg szállásfelajánlás is kapcsolódott hozzá, Miskolcról is legalább harmincan jelezték, hogy befogadnának Kárpátaljáról érkezőket – emelte ki János.

Meghatódtak a segítségen

Az első pénteki konvoj még csak négy autóból állt, szombaton már hat járművel indultak útnak. A saját barátain kívül még ötven autós jött össze a határátkelőnél az ország minden pontjáról. Ekkor észlelte azt, hogy most már a koordinátori szerepet kell magára vállalnia – mondta János. Idegenek léptek oda hozzá, és kérdezték, miben lehet segíteni. A telefonja folyamatosan csörgött, és záporoztak az üzenetek interneten, hogy melyik határnál hány család várja, hogy elvigyék őket. A kárpátaljai barátjával együtt – akinek még néhány nappal korábban sikerült átjönnie Magyarországra – a határon maradtak, és ott próbáltak segíteni. Mivel a barát ukránul is beszél, ezért tolmácsolni is tudott. A menekültek meghatódottan számoltak be arról, hogy nem is számítottak ilyen szeretetteljes fogadtatásra – hangsúlyozta János. A szombati nap teljesen más volt, mint a péntek, hatalmas lett a forgalom. Addigra az összes magyarországi segélyszervezet sátrat állított a beregsurányi, a tiszabecsi, valamint a barabási határátkelők mellett. A beregsurányiak nagy erőfeszítéseket tettek a polgármester vezetésével. Mindenkinek megvan a dolga, és szorgosan végzik a tevékenységeket, hogy a melegedőben minden menekültet tudjanak fogadni és ellátni. Az adományokat közben szortírozzák, elosztják – hangoztatta János. Budapest nagyon népszerű lett a menekültek körében, azok közül, akiket nem várnak családtagok vagy ismerősök Magyarországon, a legtöbben oda szeretnének eljutni. Vasárnap Barabáson jártak. Ekkor már egyre több kijevi is érkezett, akiknek nagy része ukrán. Még a pénteki tapasztalat az volt, hogy az ukránok tartózkodóak a magyarokkal szemben, ez szombatra megváltozott. Valahogyan elterjedhetett a híre, hogy nálunk szolidaritást, segítséget kapnak, ezért sokkal barátságosabban viszonyulnak ők is. Ezen a napon jött át János kárpátaljai barátjának családja is, de sajnos az édesapa nem jöhetett, mert megkapta a katonai behívóját. Az önkéntesen vállalt misszió folytatódik, de János felhívja minden segítő szándékú ember figyelmét arra, hogy sajnos, mint minden karitatív cél, így ez is tartogat kockázatot. Hiszen lehetnek visszaélések, vannak, akik a jóhiszeműséget bűncselekmény elkövetésére használják fel.

(A borítóképen: Menekültek a határon)