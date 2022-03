A megmérettetésre 212 minta érkezett be, melyet szakavatott zsűri értékelt Orosz János, a Bükki Pálinka Lovagrend nagymesterének szakmai irányításával. A nevezőket (62 fő, közte 12 berentei) oklevéllel, éremmel, tárgyjutalommal díjazták a szervezők. Kiemelkedő sikert ért el a berenteiek közül Pogány Sándor. Irsai Olivér szőlő pálinkája nagyarany minősítést kapott. A pogácsasütő versenyre heten neveztek be, a zsűri őket is oklevéllel, tárgyjutalommal díjazta.