Egyre több megyénkbeli településre érkeznek menekült emberek az Ukrajnában folyó háború miatt. Rendkívül fontos, hogy ha betegek lesznek, hazánkban ők is megkaphassák az orvosi segítséget. Az már a korábbi híradásokból kiderült, hogy a határ menti településeken kialakított segítségpontokon egészségügyi ellátást is kapnak az Ukrajnából érkezők. Azonban onnan néhány nap múlva továbbutaznak. Ezután milyen orvosi segítségre számíthatnak? – kérdeztük dr. Dienes István bükkszentkereszti háziorvostól, a Magyar Orvosi Kamara választókerületi elnökétől. Elöljáróban jelezte, ezzel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma ad majd ki eljárásrendet, addig pedig a korábbi, nemzetközi egyezménynek megfelelően jár a menekült embereknek az egészségügyi ellátás.

– Jelen állás szerint a külföldi állampolgárokat sürgősségi esetben ellátásban kell részesíteni. Tehát panasz esetén ugyanúgy fordulhatnak orvoshoz, mint a magyar állampolgárok. Problémát csak a krónikus betegségekre használt gyógyszerek felírása jelenthet, mert ezeket a jelenlegi szabályok szerint teljes áron kell megvenniük a betegeknek. Azonban a segítségpontokon valószínűleg az önkormányzatok vagy a segélyszervezetek vásárolják meg a gyógyszert, így a menekülteknek azért nem kell fizetniük – hangsúlyozta dr. Dienes István.

Elmondta azt is, hogy sürgősségi esetnek számít bármilyen rosszullét, baleset, sérülés ami azonnali orvosi ellátást igényel. Sürgősségi esetben természetesen a szakrendelést és a kórházi ellátást is igénybe vehetik a menekültek. Ilyen már történt is hazánkban, amikor Ukrajnából érkezett kismamák Magyarországon hozták világra gyermeküket.

Mindemellett a menekült gyermekeknek ingyen járnak az életkorhoz kötött védőoltások. A határ menti egészségügyi pontokon pedig a Covid elleni vakcinát is megkaphatják az Ukrajnából érkező emberek.

