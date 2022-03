Csütörtökön Székesfehérváron és Pécsen is átadják a területi irodákat, így április 1-jétől Szeged, Debrecen és Győr mellett immár további három vidéki nagyvárosban is kezdeményezhető személyesen az ombudsmani eljárás. A hivatal 2022-ben területi irodákat létesített Magyarország hat régióközpontjában, ami a nemzetközi gyakorlatban is újdonságnak számít.