Nagyobb beruházásként említette a miskolci Katica Bölcsőde homokozójának rekonstrukcióját, illetve különböző készségfejlesztő játékok beszerzését nemrég Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő, az országgyűlési választáson a baloldali ellenzék által indított képviselő.

„Képviselői keretemből támogattam a Katica Bölcsődét, hogy az udvaron lévő játékok és homokozó megújulhassanak” – ez olvasható az önkormányzati képviselő korábbi beszámolójában. Nemcsak ekképpen tájékoztatta az embereket a politikus, hanem közösségi oldalára is feltöltött egy posztot, amelyben leírja: a bölcsőde homokozójának fakereteit lecseréltette, amelyek napvitorlát is kaptak, illetve két játszóházat is beszerzett az intézmény részére.

Néhány százezer forint

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mi alapján sorol be egy projektet a nagyberuházás kategóriába, de amikor megkérdeztük a képviselőt a nyilatkozata ezen részéről, azt mondta munkatársunknak, hogy „lakájmédiának nem nyilatkozom”, majd folytatta Szilágyi Szabolcs az Észak-Magyarországnak: „Kiragadott mondatrész a Katica bölcsődés, és gyakorlatilag teljesen elferdítik, amit én mondok (a saját nyilatkozatára kérdeztünk rá – a szerk.), és emiatt én nem nyilatkozom önöknek.” Tekintettel arra, hogy korábban még nem foglalkoztunk ezzel a témával, érthetetlen a képviselőjelölt ezen megnyilatkozása, hiszen még nem is közöltünk írást a – szerinte – nagy volumenű beruházásról, így megkérdeztük, hogy miért gondolja ezt, de nem válaszolt érdemben.

Mivel a képviselő által nagyobb beruházásnak titulált projekt pontos összegét nem tudtuk meg, arra voltunk kíváncsiak, hogy a képviselőjelölt által biztosított 2 játszóház és 1 napvitorlás homokozó, illetve a homok költsége mennyire rúghatott. Megnéztük az interneten, hogy a hasonló termékek mibe kerülnek: a játszóházak darabonkénti ára 117 ezer forint, a napvitorlás homokozó mérettől függően pedig 50 és 100 ezer forint között mozog. Így a képviselőjelölt Facebook-oldalára feltöltött adatok és a képviselői beszámoló alapján a beruházás – az általa nagyberuházásnak nevezett projekt – néhány százezer forintba kerülhetett.

A játszóház a „nagyberuházás” egyik eleme (illusztráció)

A témával kapcsolatos videó itt tekinthető meg: