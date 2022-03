– A Volánbusz jármű-fiatalítási programjának célja a biztonságos és kényelmes utazás biztosítása, az utazási igények hatékony kiszolgálása – mondta dr. Bói Loránd. A Volánbusz általános vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy a program jelentős színvonal-emelkedést eredményez a megye helyközi közlekedésében. Hozzátette, hogy hamarosan további 6 Mercedes-Benz Intouro M típusú jármű is frissíti az állományt. Ezek a buszok Miskolc–Debrecen és Miskolc–Eger között közlekednek majd. A légkondicionálóval ellátott járművek 73 utast szállíthatnak, rendelkeznek kamerarendszerrel, fedélzeti utastájékoztatóval és USB-töltőpontokkal is. Értékük pedig összesen több mint 377 millió forint.



Folyamatos fejlesztések



A társaság folyamatosan fejleszti a helyközi közlekedést, melynek eredményeként 2018 óta összesen már 76 új busz biztosítja a térségben élő utasok magasabb színvonalú kiszolgálását. A vezérigazgató-helyettes tájékoztatójában kitért arra is, hogy a beszerzéseknek köszönhetően a járműállomány 23 százaléka megújult, átlagéletkora 12,4 évről 10,9 évre csökkent. Rámutatott, hogy a folyamatos fejlesztésekkel azt szeretnék elérni, hogy a személyautók helyett minél többen utazzanak autóbusszal, hiszen az utasok a közösségi közlekedés választásával jelentősen hozzájárulnak környezetünk fenntarthatóságához.

A további fejlesztésekről szólva elmondta, hogy folyamatban van a miskolci autóbusz-állomás integrált utastájékoztatási rendszerének teljes körű rekonstrukciója is, így áprilisra a modern kor elvárásainak megfelelő új kijelzőrendszer kerül minden kocsiállásra és az állomás három frekventált helyére, valamint megújul a hangosbemondó-rendszer is.

„Az új autóbuszok érkezése fontos előrelépés a vidéki infrastruktúra megújításában. A biztonságos közösségi közlekedés alapja a korszerű autóbusz, a tapasztalt autóbusz-vezető és a jó minőségű úthálózat” – hangsúlyozta Demeter Zoltán.

Az országgyűlési képviselő az autóbuszok átadásán arra emlékeztetett, hogy tavaly a Magyar Falu Program keretében 3000 kilométer mellékút újult meg országszerte, és külön örömnek nevezte, hogy elkészült a Miskolc–Kassa autópálya, illetve jó ütemben halad a Sajószentpétert elkerülő 26-os út építése is. Az országgyűlési képviselő beszámolt arról is, hogy a vidék vonzóbbá, élhetővé tétele érdekében közösségi terek, orvosi rendelők, bölcsődék, óvodák épültek, és folyamatosan bővül a családi otthonteremtési program is. Kiemelte: „Sikerült megállítani az elvándorlást a kistelepülésekről, ami azért fontos, mert erős, élhető vidék nélkül nincsenek erős, élhető városok sem. Az elvégzett munka eredménye, hogy egyre több fiatal alapít családot, egyre több gyermek születik a falvakban is.”



(A borítóképen: Dr. Bói Loránd és Demeter Zoltán tájékoztatott a fejlesztésekről)