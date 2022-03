Utoljára 2019 márciusában volt szabadon foglalható hosszú hétvége, igaz, akkor csak háromnapos volt, szemben az idei négynapos extra pihenőidővel. Az az esztendő folyamatos rekordokat hozott a hazai turizmusnak. Ám ezek a csúcsok most megdőlni látszanak, legalábbis ezt mutatják a hétvégi adatok. Kétszer annyi vendég foglalt szállást az idei első hosszú hétvégére a Szallas.hu oldalon keresztül, mint 2019 ugyanezen időszakában. Ezúttal Budapest, Eger, Hévíz, Gyula és Szeged vonzotta a legtöbb vendéget. A belföldi úti célok toplistáján Pécs, Hajdúszoboszló, Sárvár, Siófok és Miskolctapolca is helyet követelt magának. A régiók közül Észak-Magyarország zsebelte be a legtöbb foglalást (21,6 százalék), majd a Nyugat-Dunántúl (14,2 százalék) és a Balaton (12,8 százalék) következett. „A pandémia során megtapasztalt korlátozások, a bezártság, az érzelmileg is különösen terhelt időszak súlya az elmúlt 2 évben jelentősen felerősítette az utazási kedvet” – mondta az Észak-Magyarországnak Trepess Beatrix, a portál PR-menedzsere.