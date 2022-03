Az orosz–ukrán háborús helyzet miatt a határközeli polgárőr-egyesületek több időt töltenek szolgálatban, mint máskor. Segítenek a menekültek útba igazításában, kísérésében, támogatják a hatóságok munkáját a helyszínbiztosításban, leginkább a vasútállomások és határátkelőhelyek mentén együtt dolgozva a rendőrökkel, a katasztrófavédelem és az idegenrendészeti hatóság munkatársaival. A Záhonyi Vasúti Polgárőr Egyesület tagjai a vonatokon, a borsodiak ezúttal a cigándi regisztrációs ponton látnak el megerősített szolgálatot.



– Felügyelik a segélyszállítmányokat, illetve ellenőrzik az érkező menekülteket, megmérik az érkezők hőmérsékletét, akik csak ezek után mehetnek az orvosi vizsgálatra, azt követően pedig a regisztrációra. A regisztrált menekülteket aztán a katasztrófavédelem munkatársai busszal szállítják a kijelölt ideiglenes menedékhelyekre – mondta az Észak-Magyarországnak Csóra György. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke kiemelte, hogy a cigándi regisztrációs ponton minden szervezetten és zökkenőmentesen működik, a polgárőrök 24 órás szolgálatban látják el feladatukat, a munkában a környező települések összes egyesülete felváltva vesz részt.



Segítség a segítőknek



Az országhatártól távolabb eső településeken ugyancsak több száz polgárőr vesz részt a helyi lakosság adománygyűjtő akcióiban és a segélyszállítmányok gyűjtőpontokra való eljuttatásában. A polgárőrök eddig mintegy harminc tonna élelmiszert, tisztálkodó- és fertőtlenítőszert, valamint ruhaneműt szállítottak az ukrán határ melletti településekre. Bakonyi Ágnestől, az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnökétől megtudtuk, hogy folyamatosan érkeznek az adományok a Tiszadobon kijelölt gyűjtőpontjukra. Számtalan egyesület már több fordulón is túl van. Mint mondta: továbbra is várják az adományokat, de ruhaneműre már nincs szükség, most a tartós élelmiszereknek, tisztálkodószereknek, fertőtlenítőszereknek veszik hasznát, ez utóbbiaknak különösen, mert a menekültek között sok a koronavírusos beteg. A szövetség ezért kesztyűket, maszkokat és fertőtlenítőszereket küld a határátkelőhelyekre.



– A polgárőrök azonban nemcsak a menekülteket, hanem egymást is segítik – mondta a sajtófőnök, megosztva azt a neki kedves történetet, miszerint a hatvani polgárőrök a hétvégén úgy döntöttek, hogy négyen a határ menti kistelepülésre, Barabásra utaznak, és 12 órára mentesítik a már 10 napja 24 órás önzetlen szolgálatot teljesítő helyi polgárőr-egyesület tagjait.



(A borítóképen: Polgárőrök munkában a barabási határátkelőnél)