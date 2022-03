A hazai buszos vállalatok több mint felét képviselő Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary felajánlotta segítségét az Ökumenikus Segélyszervezetnek az ukrán–magyar határon átlépő menedékkérők és harmadik országba utazók hatékony szállításához. Az érdekképviselet vállalja, hogy igény esetén tagvállalkozásai szabad és működő járműkapacitását rövid időn belül mozgósítja. A két szervezet megkezdte az egyeztetést a mielőbbi segítségnyújtáshoz.

Kétezres járműkapacitás

– Az elmúlt kétéves pandémiás időszak súlyosan érintette tagvállalkozásainkat, a turizmus teljes leállása miatt jelentős járműkapacitás áll rendelkezésre, amely gyorsan mozgósítható. Becsléseink szerint több mint kétezer olyan jármű lehet, ami ilyen célra bevonható – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

Az akció finanszírozására a segélyszervezettel közösen keresnek megoldást.

– A pandémia két évében a személyszállító vállalkozások csődközelbe kerültek, így saját erővel nem rendelkeznek egy országos mentési programhoz. Azt azonban tudjuk, hogy a humanitárius cél minden tagvállalkozás számára kiemelten fontos. Reményeink szerint az önköltség szintjén tartható a tényleges költség – fejtette ki.

A NiT Hungarynek nagy tapasztalata van a humanitárius segítségnyújtásban.

– A fuvarozásban dolgozók a közutak „magányos lovasai”, akik elsőként állnak meg egy balesetnél. Az elmúlt 30 évben a tagvállalataink jelen voltak a nemzetközi válságoknál – délszláv válság – és a hazai katasztrófahelyzeteknél egyaránt. A 2010-es ajkai–kolontári vörösiszap-katasztrófa idején több autóbusznyi fiatalt utaztattunk és táboroztattunk az érintett területről. Az ipartestület állandó támogatója a Segítőkéz Alapítványnak. Ez immáron 27 éve igyekszik szociális segítséget nyújtani minden olyan alkalmazottnak, aki a fuvarozó- vagy személyszállító tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt nem tudja folytatni a munkáját. 2019-ben az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány felkérésére a közúti fuvarozói társadalom is támogatta kommunikációs csatornái által az UNICEF segélyprogramjait. A Covid idején megállás nélkül szállítottuk az élelmiszert, a nyersanyagokat, mert a polcokra áru kell. Ugyanez a mentalitás visz minket arra, hogy itt is, és most is segítsünk – hangsúlyozta az ipartestület ügyvezető titkára.

