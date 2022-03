Már csütörtökön érkeztek menekültek városunkba, mondta az Északnak Deák-Bárdos Mihály, a Fidesz önkormányzati képviselője. Teljes családok is érkeztek, akiket vagy rokonok vártak, vagy jó szándékú befogadóknál találtak szállást és kaptak ellátást.

Ezt alátámasztják az Észak-Magyarország munkatársának a pénteki beszélgetései is beregszászi magyarokkal, akik már akkor elmondták, hogy a városban alig látni férfiakat, mert már sokan csütörtökön átjöttek Magyarországra, tartva a határ lezárásától, ami meg is történt aznap éjféltől. Azóta a 18 és 60 év közötti sorköteles férfiakat nem engedik ki Ukrajnából. Azt is elmondták, hogy egész családok is útra keltek, akiket magyar családok vagy egyházközségek fogadtak be már csütörtökön.

Deák-Bárdos Mihály Kiss János országgyűlési képviselőjelölttel (Fidesz–KDNP) és a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnökével, Bak Lászlóval összefogva gyűjtött adományokat, amelyeket eljuttattak a magyar–ukrán határra és a Deák-Bárdos Mihály képviselői körzetébe csütörtökön érkezett négygyermekes családhoz is.

Nem tudják, mi lesz

A kárpátaljai család a már 2014 óta itt élő, nyugdíjas nagymamánál talált ideiglenes menedéket, és egyelőre nem tudja, hogyan tovább. Mi lesz Ukrajnában, meddig nem térhetnek haza, és mi fog történni velük Magyarországon, pénz, állás nélkül. Miközben a gyerekekről is gondoskodniuk kell, akiknek iskolába kellene járniuk.

(A borítóképen: Kiss János adta át az adományt az Ukrajnából érkezett családnak)