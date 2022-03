A Bolyai utcai járda, illetve a Dózsa György utca elején található járdaszakasz újult meg. A két út pedig a Körösi-Csoma Sándor és az Almáskert utca – mondta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. Mindkét utca rossz minőségű volt, már nehezen lehetett rajta közlekedni. A járdák állapota is hasonló volt, sokszor a lakosok inkább az út szélén jártak, mert töredezett volt az aszfaltréteg. Főleg a kisgyermekkel, babakocsival közlekedők dolga volt nehezített. Most a teljes szakasz új aszfalt burkolatot kapott és ki is lett szélesítve, így biztonságosabbá vált a közlekedés. A beruházás értéke több mint 30 millió forint.