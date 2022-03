Demeter Zoltán országgyűlési képviselő hozzátette: „Ez az átadás nemcsak azért fontos számomra, mert 16 évig polgármester voltam Bánhorvátiban, hanem azért is, mert jelenleg is itt élek a családommal. Tehát mondhatom azt, hogy ez a hely kiemelt szerepet tölt be az életünkben. Nagyon örülök annak, hogy a kormány a Magyar Falu Program keretében a vidék erősítését tűzte ki célul. Ha valaki valóban nyitott szemmel jár, nemcsak a saját vagy szomszédos településeken, hanem egy térséget átölelve autóval utazik, akkor az látható, hogy nincs olyan település, ahol ne lenne valami fejlesztés, beruházás folyamatban. Pontosan azért, mert a cél, hogy minden önkormányzati intézmény, utak, valamint az épített örökségek is újuljanak meg.”



(A borítóképen: Deák-Szinyéri József, Demeter Zoltán, Hercsik István)