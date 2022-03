„Egy hónapon belül ez már a második hasonló eset. Frakciónk elítél minden erőszakos fellépést és cselekményt. Elítélünk mindennemű provokációt a kampányidőszakban és azon túl is. Sajnáljuk, hogy a választási kampány első és utolsó szakaszában is ilyen agresszív megnyilvánulási formák jelentek meg városunkban. A Fidesz–KDNP Miskolcon is a béke és a biztonság oldalán áll. Ismételten kérjük a baloldali képviselőjelölteket, hogy határolódjanak el a közterületi rongálástól”, írják közleményükben.

Forrás: ÉM