Rekordösszegű nyugdíjprémium és egyösszegű, visszamenőleges nyugdíj-kompenzáció tavaly novemberben, 5 százalékkal emelt nyugdíj idén januárban, az emelt nyugdíj alapján kiszámított teljes összegű 13. havi nyugdíj februárban, rezsicsökkentés. "A kormány előbb felsorolt intézkedéseinek hatására javult a nyugdíjasok helyzete az országban. Egy átlagos nyugdíjas a várható nyugdíjprémium mellett több mint 2 millió forint juttatást kap idén, több mint 250 ezer forinttal többet mint tavaly" – mondta portálunknak Deák Dániel.

Deák Dániel

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: 2010 óta több mint 10 százalékkal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke az inflációt meghaladó nyugdíjemeléseknek következtében. Mindez annak köszönhető, hogy az elmúlt 12 évben sikeres volt a kormány gazdaságpolitikája, tavaly csaknem 7 százalékos volt az ország gazdasági növekedése, ami azt jelenti, hogy a kormány többletforrásokhoz tudja juttatni a különböző társadalmi csoportokat. Tehát nem megszorítások és ígérgetések vannak, mint 2010 előtt, hanem szja-visszatérítés, adómentesség a 25 év alattiaknak, béremelések és 13. havi nyugdíj.

2010 óta több mint 10 százalékkal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke

- Deák Dániel

Az ellenzék megszorítana

Márki-Zay Péter nyilatkozatával kapcsolatban, miszerint ostobaság volt a járvány idején a nyugdíjasoknak pénzjuttatást nyújtani a vezető elemző arra emlékeztetett, hogy az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje a 13. havi nyugdíj bevezetését is böszmeségnek, veszélyes felelőtlenségnek és igazságtalanságnak nevezte, vagyis Márki-Zay Péter nem támogatja a 13. havi nyugdíjat, tehát egyértelmű, hogy egy esetleges hatalomátvételt követően ezt a juttatást egy idő után megszüntetnék. Erre került sor a Bajnai-kormány időszakában is. Emellett pedig már a Demokratikus Koalíció (DK) közeli közgazdászok is arról beszélnek a nyilatkozataikban, hogy megszorításokat vezetnének be. Láthatjuk, ha ők kerülnének hatalomra, akkor gyakorlatilag a 2010 előtti világ köszönne vissza. Erre utal Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő korábbi kijelentése is az Inforádiónak. (A volt LMP-és politikus szerint az ellenzéki összeborulás a 2010 előtti hegemón elitek restaurációját jelenti. – a szerk.)

Megtartott ígéret

Dr. Ábrahám Katalin, az Idősek Tanácsa tagjának meglátása szerint is javult, sőt jelentősen stabilizálódott a nyugdíjasok helyzete 2010 és 2022 között. "A kormány 2010-ben azt vállalta, hogy megőrzi a nyugdíjak reálértékét, ezt meg is tartotta, sőt az inflációkövető emeléseknek köszönhetően a nyugdíjak vásárlóértéke 10 százalékkal növekedett" - húzta alá. Kiemelte: emlékezzünk csak vissza, és ne feledjük el, hogy 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban Erzsébet-utalványt kaptunk, 2018-ban húsvétkor is kaptunk 10 ezer forintot és ebben az évben a nyugdíjprémium magasabb volt, mint az előző évben, 2019 őszén pedig 9 ezer forintos rezsiutalványt kaptunk, amit a különböző rezsiszámlák befizetésére használhattunk fel. 2017-től minden évben volt egy egyösszegű nyugdíj-kiegészítés a nyugdíjprémiumon felül. Ezt 2020-ban csak azért nem kaptuk meg, mert a Covid miatt a gazdasági növekedés nem haladta meg a 3,5 százalékot. Azt se felejtsük el, hogy 2021 novemberében minden eddiginél magasabb összegű nyugdíjprémiumot kaptunk, és ezt nem csak azok kapták meg, akik nyugdíjasok, hanem mindenki, aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány igencsak megnehezítette a kormány dolgát. Most pedig visszakaptuk a 13. havi nyugdíjat is.

Dr. Ábrahám Katalin

A kritikusokkal kapcsolatban Ábrahám Katalin megjegyezte: nekem senki ne mondja azt, hogy egy rendkívüli, egyösszegű 80 ezer forintos juttatás karácsony előtt nem jön jól, és nem tölti el örömmel, ha februárban a nyugdíja mellé még egyszer ugyanakkora összeget kap.

Minden intézkedés, a nők 40 év jogviszony utáni nyugdíjba vonulási lehetősége, a nagyszülői GYED, a nyugdíj-kiegészítés, a nyugdíjprémium, a 13. havi nyugdíj, a benzin- és az élelmiszerárstop, a rezsicsökkentés, a pandémia ideje alatt bevezetett idősek vásárlási idősávja vagy az, hogy elsőként oltották be őket, mind-mind azt mutatja, hogy az idősek megbecsültek. A kormány idősügyi politikájában lépten-nyomon láthatjuk a törődést, a gondoskodást. Ezzel szemben a Gyurcsány-Bajnai-kormány fűt-fát ígért a nyugdíjasoknak, amit a választások után visszavontak, végül pedig megsarcolták nemcsak az időseket, hanem a családokat is - húzta alá Ábrahám Katalin.