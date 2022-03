A Bükk hegység és az Alföld találkozásánál fekvő matyófőváros, Mezőkövesd legérdekesebb része a Hadas nevű városrész, mely népi műemlék házaival, szabálytalanul kanyargó kis utcáival maga a megtestesült matyó világ.

Ebben a páratlan környezetben újultak meg épületek és a rendezvények lebonyolítására alkalmas közösségi központ. Új térburkolatot kaptak az utcák, a csapadékvíz-elvezetés is kiépült, továbbá zöldfelület-rekonstrukciót is végeztek – mondta ünnepi beszédében dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere, aki hozzátette: két új tájházzal és a megújult táncpajtával bővültek a Hadas látnivalói, illetve több közösségi tér is megújult, amely számos turisztikai programnak ad a jövőben helyet. A táncpajtaépületben olyan látogatóközpontot hoztak létre, amely interaktív eszközökkel mutatja be az ideérkezők számára a matyó hagyományokat és a Hadas történetét – részletezte a városvezető, aki arra is rámutatott, hogy a megvalósulás önkormányzati és kormányzati forrásokból teljesült, amelyekkel a városrész teljes rekonstrukcióját el tudták végezni.



Előre a fejlődés útján



– Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődése elvitathatatlan – mondta Bánné dr. Gál Boglárka a megyei önkormányzat elnöke, aki kiemelte, hogy az elmúlt fejlesztési ciklusban (2014–2021 között) több tízmilliárd forintból fejlődtek a megye települései, így Mezőkövesd városa is. A megyei önkormányzat egyik legfontosabb célja a helyi közösségek gyarapodása, ennek fényében a Hadas városrész is átalakult, újjáéledt, a település egyik éke lett, amely számos vendégnek nyújt majd szórakozási lehetőséget – húzta alá a megyei önkormányzat elnöke.