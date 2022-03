A téli leállás során útépítési munkákat nem végzett a kivitelező, munkavégzés csak a hidakon volt, és csupán itt találkozhattak forgalomkorlátozással a közlekedők. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) akkor úgy tájékoztatta portálunkat, hogy a Gesztelyi terelő út közműkiváltások után fog kiépülni, az Újharangodi, a Gesztelyi, Taktaharkányi, Bekecsi csomópont tekintetében is csak idén tavaszán lesznek forgalomba helyezve a terelőutak.

Néhány hete azonban ismét megjelentek a munkagépek és a munkások az útépítésen, és ahogy javul az időjárás, úgy kapcsolnak nagyobb sebességfokozatba a kivitelezők. Mint többször beszámoltunk már róla, a beruházás kiindulópontján, a Gesztely és Hernádkak közötti körforgalom jelentősen átépül, és egy többsávos turbó körforgalom épül majd meg. Ehhez korábban már elkészült egy terelősáv Szerencs irányába haladva, Hernádkak felé, és előkészületek már korábban is voltak a körforgalom környékén.

A csomópont előtt február 27-én beemeltek egy portál szerkezetet, amely majd a tájékoztató táblákat is tartja, illetve közműkiváltásokat is végeztek az elmúlt három hétben.

Ezekben a napokban pedig az új sávok becsatlakozását is elkezdték betonozni, illetve aszfaltozni Szerencs irányába, a munkálatoknak köszönhetően kezd kirajzolódni a leendő turbó körforgalom íve is. Miskolc felől közlekedve péntek reggelre már sárga, forgalomterelést jelző táblákat is elhelyeztek az út mellett, de egyelőre még kifelé forgatva, tehát a forgalomban részt vevők számára nem látható módon.

Az előkészületek egyértelműen azt jelzik, hogy hamarosan megindulhat a körforgalom építése – amelyet a NIF portálunknak korábban is 2022 tavaszára jelzett.

A várható forgalomterelésekről és a kivitelezés időpontjával kapcsolatban kérdéseket küldtünk a NIF-nek, amint információhoz jutunk tájékoztatjuk olvasóinkat.