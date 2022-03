Ma is aktuális

– A szomszédságunkban zajló háború idején könnyebb átélni, hogy fontos a magyar szabadság. Ahogy azt is, hogy miről is szól ez a fontos értékünk – húzta alá a képviselő, aki szerint a békességért meg kell küzdenie a mai embereknek is.

– A szabadság, egyenlőség testvériség hármasának a béke és az egyetértés a feltétele. Most kell felemelni szavunkat azért, hogy béke legyen, és ezáltal saját hazánk biztonságos maradjon – hangsúlyozta dr. Hörcsik Richárd. – Vesztenivalónk sok van, hiszen magyarnak lenni különleges küldetés, fontos tehát, hogy megfontoltan, nyugodtan cselekedjünk ma is, hogy mindig a jó ügyért hozzunk áldozatot, ahogy azt tették az 1848-as forradalom és szabadságharc idején őseink – mondta.

(A borítóképen: Dr. Hörcsik Richárd. Fotó: Kozma István)