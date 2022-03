Az ózdi gazdaságfejlesztés volt a témája annak az egyeztetésnek, amelyet a Digitális Erőmű épületében tartottak meg. Az eseményen részt vett Palkovics László is, aki az elmúlt időszakban végigkísérte a helyi cégeknél történt változásokat. Az innovációs és technológiai miniszter ezzel kapcsolatban kiemelte: az ABB és a Johnson Electric városból történő távozása után a kormányzat segítségével sikerült gyorsan reagálni. Ennek köszönhetően a megindult munkaerő-leépítés után most már a visszaépítésről kell beszélni.



Zárt körű fórum



A helyi gazdaság szereplőivel, cégvezetőkkel is találkozott a nap folyamán Palkovics László miniszter, valamint Riz Gábor országgyűlési képviselő. A zárt körű megbeszélés után a sajtó képviselőivel is ismertették a megbeszélés részleteit.

– Az ózdi gazdasági élet kapcsán minőségben, technológiában és hozzáadott értékben szeretnénk lépni, a városnak és a lakosságnak ezzel biztos jövőt nyújtani. Ehhez természetesen szükség van a hagyományos iparágakra, valamint az újszerű technológiát alkalmazó cégekre is – fogalmazott a sajtó képviselői előtt Riz Gábor országgyűlési képviselő. – Nekik nyújthat majd segítséget a Miskolci Egyetem, valamint az Ózdi Szakképzési Centrum. A tudásközpontok olyan képesítést adhatnak majd a tanulóknak, amelyet később a cégek és az emberek is hasznosítani tudnak.



Közúton, vasúton



A szereplők abban is egyetértettek, hogy Ózd közúti megközelítésén, valamint az áruszállítás kapcsán a vasúti közlekedés minőségén is javítani kell. Ezzel kapcsolatban Palkovics László miniszter árult el további részleteket.

– Kialakítunk egy ipari parkot, valamint egy kamionparkolót, hogy ennek a fejlesztésnek a logisztikai része is biztosítva legyen. Emellett tárgyalunk arról is, hogy miként tudjuk azt a vasúti hátteret létrehozni, amellyel Ózdot hozzákapcsolhatjuk az egyre inkább fejlődő kötött sínpályás áruszállításhoz. A kormány ugyanakkor döntött arról, hogy a 23-as és a 25-ös számú főúton is megkezdődhet a fejlesztés. Ezzel kapcsolatban friss információ, hogy a hét végéig a kiválasztott kivitelezővel megkötjük a támogatói szerződést, és bízom benne, hogy néhány héten belül már a munkagépek is fel fognak vonulni. Ezzel pedig elkezdődhet az egyébként rendkívül fontos, de manapság nem túl jó állapotú szakasznak a felújítása és a bővítése – tette hozzá az innovációs és technológiai miniszter.



Karitatív szervezet



A sajtótájékoztatón néhány gondolatot megosztott Max Aicher is. Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. többségi tulajdonosa örömét fejezte ki, hogy szoros együttműködés alakul ki a cég és a Miskolci Egyetem között. A német üzletember azt is bejelentette, hogy személyesen létrehozott egy karitatív szervezetet, amelyen keresztül helyi gyerekek, fiatalok és a hátrányos helyzetű emberek támogatása valósulhat meg.



