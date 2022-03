Egy bő hónap múlva elkezdődnek az idei érettségi írásbeli vizsgák. Most azonban már nem lesznek olyan szigorú egészségügyi szabályok, mint az elmúlt két évben, hiszen a koronavírus-járvány ötödik hulláma lecsengőben van hazánkban. „Az érettségivizsga-szervezés során javasolt egészségvédelmi intézkedések” című tájékoztatóból kiderül, hogy ezúttal már nem kötelező tartani a másfél méteres távolságot a vizsgázó diákok között, és a tantermekben tíznél több diák is ülhet. Nem lesz kötelező a maszkviselés sem, csak ajánlott, csakúgy, mint a kézfertőtlenítés. A szabályzat arra kéri a pedagógusokat, hogy a diákok az iskolába érkezés után a lehető legrövidebb úton és idő alatt foglalják el a helyüket, utána pedig ugyanígy hagyják el az intézmény épületét. Az idén újdonság lesz az is, hogy lesznek szóbeli vizsgák. Ezek az elmúlt két évben nemcsak az egészségügyi okok miatt maradtak el, hanem azért is, mert a diákok a tanév nagy részét digitális tanrendben töltötték.



Maximum 10



Május elején 148 diák ül be a vizsgatermekbe a miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnáziumban, tudtuk meg Tompa Médea igazgatóhelyettestől. Mint mondta, az elmúlt években úgy szervezték az írásbeli érettségit, hogy X-eket ragasztottak azokra a helyekre, ahová diákok ülhettek. Ez könnyebbséget jelentett a vizsgázók és a felügyelő tanárok számára. A nagyobb termekben 10 diák foglalhatott helyet, a kisebbekben csak 7. Emiatt a szokásosnál jóval több helyiségre és felügyelő tanárra volt szükségük.

– Szerencsére általános iskolánk és óvodánk is van, így ezen intézmények pedagógusait is be tudtuk vonni a vizsgák lebonyolításába. Ebben az évben azonban a nagyobb termekben már 17 diák is helyet foglalhat, a legkisebben 8. A számítástechnika-termeinkben 21, illetve 20 gép van. Itt a gépeket érettségi idején paravánnal választjuk el egymástól. Az idén tehát lényegesen egyszerűbb lesz az érettségi megszervezése. Természetesen biztosítjuk a kézfertőtlenítőt, és maszkot is hordhatnak a vizsgázók, valamint a pedagógusok. A kollégák közül páran a hétköznapokban is felteszik a maszkot, amit nyugodtan megtehetnek – sorolta az igazgatóhelyettes.



Javíthatnak



Hangsúlyozta: meglátása szerint az elmúlt két évben nagyon hiányzott a gyerekeknek a szóbeli felelet, ugyanis nagyon sok diák ezzel tudott volna javítani az írásbeli eredményén. Annál is inkább, mert vannak olyan diákok, akik szóban sokkal jobbak, mint írásban. Az iskola integráltan oktatja a sajátos nevelési igényű gyerekeket, és például a diszlexiás diákok eleve csak szóban tudnak érettségizni.

– A mostani évfolyam szeptembertől jelenléti oktatásban vehetett részt, tehát fel tudtak készülni az érettségire. Próbaérettségit is szerveztünk a részükre, így a felkészítő tanárok látták, hogy hol kell még erősíteni. Már folynak az ismétlések, tehát egyik tanuló sem szenved majd hátrányt – tette hozzá Tompa Médea.



Kellenek a termek



Több mint 90 diák érettségizik az idén a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumban, jelezte lapunknak Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes. Itt is főként azért örülnek az egészségügyi szabályok enyhítésének, mert kevesebb tanterem és felügyelő tanár kell a vizsgák lebonyolításához.

– Az alsóbb évfolyamok az írásbelik negyedik napján már jönnek iskolába, így szükségük lesz a termekre és a tanárokra. Tavaly meg tudtuk oldani úgy, hogy négynapos volt az érettségi szünet, de az idén kevesebb az igazgató által adható tanítás nélküli munkanapok száma – sorolta az igazgatóhelyettes.

Megtudtuk, ebben az iskolában is lehetőség lesz kézfertőtlenítésre és maszkviselésre. A tantestület örül, hogy lazultak a szabályok, de annak is, hogy újra lesz szóbeli, hiszen ugyanúgy, mint a Kossuth-gimnáziumban, a diákok lehetőséget kapnak, hogy szóban javítsanak az írásbeli eredményén. Különösen azok a tanulók örülnek ennek, akik továbbtanulnak valamelyik egyetemen, tette hozzá Gazdóf Miklósné.



(A borítóképen: A Érettségiző diákok. Tavaly még maszkban, egymástól távol vizsgáztak)