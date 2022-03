Az Ukrajna területét érintő háborús helyzet következtében az országot elhagyni kényszerülő menekültek egy része magával hozza kedvenceit is Magyarországra. A magyar állategészségügyi hatóság felkészült a tulajdonosukkal hazánkba érkező társállatok fogadására.



Egyszerűsített eljárás



„A háborús helyzetre és a menekültek várható jelentős számára tekintettel a magyar állategészségügyi hatóság a kivételes esetekben tehető egyedi engedélyeknél is kedvezőbb általános eljárásrend alkalmazása mellett döntött – írja közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). – Ukrajna a veszettségzoonózis szempontjából aggályos ország besorolásába esik, ami miatt szigorú feltételei vannak a háziállatok utaztatásának. A gördülékeny beléptetés érdekében azonban egy egyszerűsített regisztrációs nyomtatvány kitöltését rendelte el az országos főállatorvos. Ez biztosítja az állatok nyomon követhetőségét és a későbbi intézkedés lehetőségét. Magyarország veszettségmentes státuszának fenntartása érdekében a fentiek szerint beléptetett kutyák, macskák és görények hatósági felügyeletét a területi állategészségügyi hatóság biztosítja majd.”

– Az uniós jogszabályok értelmében Ukrajnából kedvtelésből tartott kutyát és macskát nem szabadna behozni az Európai Unió területére, csak abban az esetben, hogyha megfelelő állatorvosi vizsgálatok történtek. Továbbá ha az eb kutyaútlevéllel, más állat pedig ennek megfelelő hivatalos dokumentumokkal rendelkezik, és egy héttel az utazás előtt bejelentették a négylábú érkezését – tájékoztatta lapunkat dr. Bognár Lajos országos főállatorvos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára. – A mostani krízishelyzetben ezeket az adminisztratív kötelezettségeket nem tudják teljesíteni a menedékkérő gazdik. Annak érdekében, hogy társállataik se legyenek akadályai a menekülésnek, egyszerűsített regisztrációval is be lehet lépni Ukrajnából kutyával, macskával Magyarországra. Az állatok mindvégig gazdáikkal maradhatnak, és ha szükséges, a megfelelő takarmányozásról is tudunk gondoskodni. Amennyiben igény jelentkezik rá, akkor a határ mentén dolgozó állatorvosok egészségügyi ellátást is biztosítanak.

Minden óvintézkedést megtesznek egy esetleges veszettségjárvány elkerülésére.

– Ukrajnában jelen van a veszettség, de a jelenlegi egészségügyi viszonyok nem ismertek. Ez állategészségügyi veszélyt jelent. Viszont ennek a csökkentésére a kutyák veszettség elleni oltását és chipes jelölését is elvégzik az állatorvosok a határátkelés utáni első tartózkodási helyen, amennyiben ismeretlen státuszú az eb. A macskák esetében hazánkban sem a veszettség elleni oltás, sem a jelölés nem kötelező, ezért esetükben eltekintünk ettől. A beavatkozások előtt egyszerűsített regisztrációs űrlap kitöltését rendeltem el. Ez azért fontos, mert ebben a gazdi vállalja, hogy a jövőben az Európai Unió bármely tagállamába is megy, felkeresi az ottani állategészségügyi hatóságokat, és a helyi szabályoknak megfelelő intézkedések szerint cselekszik – magyarázta az országos főállatorvos.



(A borítóképen: Egy a menekült kutyusok közül)