Ukrajnai családokat fogadtak be Tarcalon, a menekült anyákat és gyermekeiket a Mária-házban szállásolták el. A településen adománygyűjtés is indult a számukra. Butta László polgármester felhívását Angliában élő unokahúga is látta az interneten. A már több mint tíz esztendeje a szigetországban élő Andrea Gray nem sokat tétlenkedett, és lakóhelyén gyűjtésbe kezdett. Gyermekruhák, játékok, tisztálkodási és higiénés eszközök, gyógyszerek és tartós élelmiszerek kerültek a dobozokba, amelyeket önkéntesek egy erre a célra felajánlott kisbusszal hoztak el Tarcalra. A rászorulókon az önkormányzat, a helyi vállalkozók és magánemberek is segítettek, amiben csak tudtak.