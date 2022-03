Bibliatábort avattak, és az új könyvesház alapkövét is letették Vizsolyban vasárnap. A református egyházban március első vasárnapja Bibliavasárnap, amellyel a szentírás olvasását népszerűsítik. Különös jelentőségű ez Vizsolyban, ahol a Károli Gáspár fordításában elkészült első magyar nyelvű Bibliát nyomtatta ki 1590-ben Mantskovit Bálint – közölte a református templomban megrendezett eseményen dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő.

Komoly lendületet adott

A képviselő úgy fogalmazott: különösen fontos volt ez akkor, hiszen az 1500-as évek elejétől a törökök és a Habsburgok szorításában élt az ország. Ekkor jelent meg az a magyar nyelvű Biblia, amely a hitélet kiteljesedése mellett a magyar nyelv fejlődésének is komoly lendületet adott – mondta. A honatya kiemelte: nagy öröm, hogy Vizsolyban a mai napig kiemelten őrzik ennek a kultuszát és erre alapozva fejlesztenek most is. A most átadott és megépülő létesítmények azt is üzenik, hogy a vallási turizmus terén eddig is komoly eredményeket ért el a település, és most újabb beruházásokkal kívánja növelni a református közösség ezt a misszióját.

Kovács Zsolt Levente vizsolyi református lelkipásztor az Észak-Magyarországnak elmondta: az egykori, omladozó iskolaépületből hozták létre 2012-ben a Bibliás Könyvesházukat, amely a hozzájuk látogató turisták fogadóhelyeként és keresztyén irodalmat, imakönyveket, Bibliát értékesítő boltként is működik azóta. Az utóbbi években azonban egyre több lett a látogató, így kinőtték az épületet.

Lelki feltöltődés és pihenés

A beruházásra a Magyar Falu Program kisboltokat segítő forrásából nyertek támogatást – mondta. Kiemelte: évtizedekkel ezelőtt evangéliumi táborokat szerveztek a településen, ennek a felelevenítése most a céljuk másik új létesítményük átadásával. A település és a térség ugyanis remek lehetőséget nyújt a lelki feltöltődéssel egybekötött pihenésre, kikapcsolódásra – közölte a lelkipásztor. Hozzátette: a szálláshely kialakítására Bethlen Gábor Alap bevonásával nyertek 50 millió forintot. Ebből a forrásból a táborhely mellett a lelkészi hivatalt, valamint a templom kiskapuját is felújították. A tervek szerint most, március elején kezdték volna ajánlani az iskoláknak, közösségeknek a táborozási lehetőséget, ám az orosz–ukrán háború miatt Ukrajnából menekülők közül húszan – közöttük négy, a kijevi egyetemen tanuló nigériai orvostanhallgató – náluk találtak menedéket, akiket el is lát a helyi közösség.

Kulcsfontosságú helyszín

Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke kifejtette: nemcsak a megye, hanem a magyarság történetében is kulcsfontosságú helyszín Vizsoly. Külön öröm, hogy a település a hagyományaira támaszkodva jövőt is épít a múltjából – tette hozzá. Kiemelte: az ehhez hasonló kezdeményezéseket a megye is szívesen támogatja a maga eszközeivel.

(A borítóképen: Király Lászlóné főgondnok, Szabó Gergely, Hörcsik Richárd és Kovács Zsolt Levente az avatóünnepségen)