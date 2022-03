Ottjártunkkor alig pár tucat ember vett részt Szilágyi Szabolcs, az egyesült ellenzék Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es számú egyéni választókerület képviselő-jelöltjének a hétfő délelőttre meghirdetett utca fórumán. A rendezvényen részt vett Z. Kárpát Dániel jobbikos országgyűlési képviselő is, akiről a napokban egy botrányos felvétel látott napvilágot. Ennek kapcsán a régi Jobbik új palackban címmel jelent meg egy írás a Jewish Voice című amerikai zsidó lap online felületén, amelynek szerzője a Jobbik antiszemitizmusával foglalkozik. A cikket jegyző Kertész Martin azt kifogásolja, hogy az ellenzéki összefogás listájának 9. helyén egy antiszemita nézeteket valló politikus, Z. Kárpát Dániel szerepel - írja a mandiner. A cikk arra is rámutat, hogy az elmúlt választási ciklusokban a Jobbik igyekezett tisztára mosni a róla a választókban kialakult képet, de a Jewish Voice szerzője szerint, amíg az olyan politikusok, mint Z. Kárpát Dániel a Jobbik tagjai lehetnek, a szélsőjobboldali gondolkodás továbbra is jelen lesz a pártban. A videón az látható, hogy a Jobbikos képviselő náci üdvözlésre hasonlító karlendítésre végez, majd széles mosollyal zárja tettét.

Nem ő az egyetlen olyan jobbikos politikus, aki „karlendítési” botrányba keveredett az elmúlt időszakban. Az egykori ózdi alpolgármester, Farkas Péter Barnabás esete is nagy vihart kavart. A jobbikos politikus kezdetben tagadta, hogy a katowicei holokausztinstalláció előtt készített fotón náci karlendítést mutatott volna be, de egy később előkerült másik fénykép egyértelműen lebuktatta őt, ezért vissza is lépett az ellenzéki előválasztástól a politikus.

Fotó: Ujlaki Attila

Nem lép vissza

„Soha nem voltam náci és antiszemita” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak az utca fórumon Z. Kárpát Dániel arra a kérdésre, hogy ő látható-e a felvételen. Annak ellenére, hogy még egy fideszes képviselő nevét nem hozták párhuzamba a nácizmus eszméivel, a képviselő azt mondta az Észak-Magyarországnak, hogy a Fideszben vannak nácik. „Mivel én voltam az, akit ezzel a mozdulattal megpróbálnak elővenni, én biztosan tudom, hogy nem náci megmozdulás volt – a náci karlendítés a. szerk.

Arra a kérésre, ha nem tartja magát nácinak, miért végzett ilyen karmozdulatot, nem válaszolt érdemben, ahogy arra sem, hogy mennyire összeegyeztethető ez a Jakab Péter (Jobbik elnöke) által meghirdetett megújulással. Arra viszont egyértelműen válaszolt a politikus, hogy a korábban említett ellenzéki közös lista 9-ik befutó helyéről a botrány ellenére sem mond le.