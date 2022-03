Hozzátette: a menedzsment folyamatosan arra törekszik, hogy megújuljon az intézmény. A folyamat évekkel ezelőtt elindult, több osztályt is érintett, jelenleg a sürgősségi ellátás van soron. Egy 800 négyzetméter alapterületű új gyermeksürgősségi ellátóhelyet alakítanak ki, ez jelentős előrelépés a kórház életében. A GYEK rengeteg adományt kap, hiszen a beteg gyermekek mindig fókuszban vannak. A társadalmi összefogás több szinten is megjelenik. Ezt példázza, hogy a központ intenzív osztályának megújítására felhasznált összeg is több helyről érkezett, adományokból, saját és központi forrásból. A most átadott készülékek jó helyre kerülnek, de már egy új környezetben fognak hasznosulni – jegyezte meg a főigazgató.

Nemes cselekedet

Nagyon büszke Sajóvámosra, nem csupán azért, mert jó közösségi eseményeket szerveznek, hanem azért is, mert nemes célra ajánlották fel a rendezvény bevételét – hangsúlyozta Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette: mindenki életében fontos, hogy tudjon áldozatot hozni és önmagából adni. Ezek nem csak anyagiak lehetnek, lehet az valakinek az ideje is, ez teszi az életet teljessé.

(A borítóképen: Váradi Lajos, Demeter Zoltán és dr. Révész János az adománnyal)