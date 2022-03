Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt időszakban rendkívül eredményesen vett részt a pályázati felhívásokon. A társaság a most záruló európai uniós ciklus alatt 11 projektet vitt végig, amelynek az összértéke meghaladta a 4,3 milliárd forintot. Ezek a fejlesztések kivétel nélkül mind a záró szakaszban tartanak, így az a beruházás is, amely az állattartási infrastruktúra-fejlesztéssel volt összefüggésben.

Sokat javult a helyzet

– Az igazgatóság infrastruktúrája ebből a szempontból elég szegényes volt, de ennek a pályázatnak köszönhetően sokat javult a helyzet – fogalmazott az aggteleki eseményen Veress Balázs, az ANPI igazgatója. – Annyira nem látványos, de nekünk nagyon fontos, hogy előreléptünk a trágyakezelés területén, ahol komoly lemaradásunk volt. Legalább ilyen lényeges, hogy a takarmányunk szabad térről fedés alá kerül, ennek köszönhetően javul a minősége, és kevesebb selejttel kell majd számolnunk.

A megvalósult környezet-, állat- és tájvédelmi fejlesztésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a nemzeti park területén rendkívül szerteágazó munka zajlott. Barlang- és élőhely-kiépítéseket, illetve rekonstrukciókat vittek végig, de emellett fontosnak tartották a különféle kutatásokat, az információáramlást és hosszú távon a természetvédelmi területkezelést is.

Határon átnyúló programok

– Az igazgatóság nagyon jól teljesített a határon átnyúló projektek területén is – tette hozzá dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. – A szlovákokkal közösen komoly eredményeket tudnak felmutatni például a gyógybarlangprojekt kapcsán, amelyről személyesen is meggyőződhettem. Ez is bizonyítja, hogy a Baradla idegenforgalmi hasznosításán túl érdemes komolyan foglalkozni a gyógyturizmussal is. A közös programok során a szakemberek törődtek a védett madarakkal, valamint a Bodrog kapcsán a vízitúra-útvonalakkal is.

Negyvenéves múlt

Az ANPI arculatát hosszú ideje meghatározza a hucul lovakkal történő foglalkozás, hiszen a ménes első darabjai már a ’80-as években megjelentek. Most már kétszáz körüli az állomány, ennek majd’ a felét teszi ki a tenyészkancák száma. Ennek köszönhetően Jósvafő környékén található hazánk legnagyobb huculállománya.

A mostani is nagy projekt volt, hiszen több mint 700 millió forint értékben valósultak meg fejlesztések. Ennek köszönhetően jelentős területen valósulhat meg az állatok szakaszolt legeltetése. Az ehhez szükséges mobil­karám-rendszer és ugyancsak hordozható villanypásztor is rendelkezésre áll.

– Van egy közös utunk, egy közös kincsünk, mert ezt a környéket mindenkinek látnia kell – jelentette ki Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. – A távolabbról érkezők mindig rácsodálkoznak a vidék szépségére, nekünk, akik itt élünk, az valamilyen szinten természetes. Mindig öröm, hogyha fejleszteni tudjuk az otthonunkat, és természetesen a jövőben is azon dolgozunk majd, hogy a lehető legtöbb beruházást a térségbe hozzuk.

A jósvafői projektzáró végén a meghívott vendégeknek arra is lehetőségük nyílt, hogy az állattartást kiszolgáló új telephelyet és a pályázatnak köszönhetően beszerzett gépparkot megtekintsék Szinpetri külterületén.

(A borítóképen: Huculménes)