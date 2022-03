Mozgalmas nyugdíjas kulturális élet folyik Kazincbarcika környékén. Gyakran fogja össze a helyi idős közösséget az Újkazinci Baráti Kör. Azonban jelmezes találkozóján nem rég az egyik jó ismerős nyugdíjas klub, a kurityáni Összejöttünk Kör hívta vissza őket és az Alberttelep Őszikék Nyugdíjas Klubot.

Szoros baráti közösség

- Nyugdíjas csoportunk, az Összejöttünk Kör immár öt éve működik Kurityánban. Nevük is jelzi, hogy baráti közösségről van szó. A húszfős klub nagyobb részt nyugdíjasokból áll, de négyen-öten még aktív dolgozók és férfi tagjaink is vannak. A pandémia minket is elért. Tavaly elmaradtak a rendezvényeink, mert többen betegek voltak – emlékezett vissza Szalóczi Jánosné Judit klubvezető, a Kurityáni Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője. - Ez idő alatt elsősorban telefonon tartottuk a kapcsolatot. Az Újkazinci Baráti Kör szervezett online kvíz versenyt, amibe mi is bekapcsolódtunk. Emellett szabadtéren szerveztünk egy-egy napra kiscsoportos találkozásokat, ahol az éppen aktuális problémáinkat beszéltük meg.

Saját készítésű jelmezben

A járványhelyzet enyhülésével vendégül látták a baráti nyugdíjas klubokat.

- Felvetettem, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy farsangi alkalmat activity partival egybekötve állandó helyünkön, a Kurityáni Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. Mivel mi is járunk más klubok eseményeire, ezért úgy gondoltuk, hogy most visszahívnánk őket és farsangi fánkkal, üdítővel vendégelnénk meg. A kitétel csak annyi volt, hogy mindenki jelmezben jelenjen meg a zártkörű alkalmon. A rendezvény lényege a közösség ápolása és a barátkozás volt, hogy együtt legyünk és a résztvevők jól érezzék magukat. A saját kezűleg készített jelmezek nagy változatosságot mutattak. A cowboy, a dominó, a katicabogár, Ludas Matyi, Piroska és nagymama, a vadász, a bányász, a pilóta és a hóember is eljött. Viszont igazán az activity dobta föl a hangulatot. Az idősek szívesen idézték fel gyermekkori emlékeiket és nagyon élvezték az egészet – számolt be a klubvezető.

Aktivizálják az időseket

A helyi művelődési ház számára fontos, hogy az hasznos szabadidő eltöltést nyújtson.

- A bezártság rendkívüli módon megviselte a szépkorúakat. Alig várták, hogy végre együtt tevékenykedjenek és lelkesen kérdezték, hogy milyen új program és feladat lesz. Ilyenkor érzik, hogy még ők is aktívak és fontosak. A közösség egyébként csütörtök délelőttönként találkozik és a kötetlen beszélgetések mellett tematikus előadásokat is szervezünk. Sportolásképpen néha tornáznak és ping-pongoznak. Jó időben tartunk szalonnasütéseket, lecsó partikat és kirándulásokat. Jelenleg pedig az Újkazinci Baráti Kör által meghirdetett nyugdíjas Ki mit tud? - ra készülünk Szikszóra, a bögyös maca produkciónkkal. Többen még azok közül is visszajárnak hozzánk, akik elköltöztek – osztotta meg a művelődési ház vezetője.