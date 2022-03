A Bolyai utcai járda, illetve a Dózsa György utca elején található járdaszakasz újult meg.

– A két út pedig a Kőrösi Csoma Sándor és az Almáskert utca – mondta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. Mindkét utca rossz minőségű volt, már nehezen lehetett rajta közlekedni. A járdák állapota is hasonló volt, sokszor a lakosok inkább az út szélén jártak, mert töredezett volt az aszfaltréteg. Főleg a kisgyermekkel, babakocsival közlekedők dolga volt nehezített. Most a teljes szakasz új aszfaltburkolatot kapott, és ki is lett szélesítve, így biztonságosabbá vált a közlekedés. A beruházás értéke több mint 30 millió forint. Ennek jelentős része kormányzati, kisebb része pedig önkormányzati forrásból valósult meg – tette hozzá a polgármester.

Járda a leendő bölcsődéhez

A fejlesztés nem áll meg, folyamatosan dolgoznak újabb és újabb terveken. Nemrégiben kapták a hivatalos értesítést, hogy sikerrel pályáztak új bölcsőde építésére – emelte ki a polgármester. Felsőzsolcán önkormányzati fenntartásban még nincs bölcsőde. Most 420 millió forintot nyertek el uniós forrásból a 28 gyermek befogadására alkalmas intézmény létrehozására, amely a Park utcai óvoda területén lesz kialakítva.

(A borítóképen: Szarka Tamás, Csöbör Katalin és Hudák Attila, a kivitelező képviselője az átadáson)