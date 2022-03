– Alapvető probléma ebben az országban a pénztelenség, ami regionális szinten még jobban érzékelhető – fogalmazott Pap Ferenc, az Iszomm országgyűlési képviselőjelöltje. – Éppen ezért pénzt követelünk a népnek, nem majd, hanem most. Kétszázötvenezer forintos minimálbért, százötvenezer forintos legalacsonyabb nyugdíjat, akiknek pedig ezt az összeget meghaladta, annak ötvenezres emelést. Ugyancsak része a Kádár János-tervnek az ötvenezres családi pótlék, az oktatásban, közbiztonság területén és a kulturális ágazatban dolgozók pedig legalább háromszázötvenezer forintos jövedelemmel kell hogy rendelkezzenek. Ez nem csak ígéret, ennek az emelésnek a fedezete benne van a költségvetésben, csak oda kell adni az embereknek azt, ami jár.

– Az emberek 40-45 százaléka nyitott a szocializmusra, mert sokan azt érzik, hogy a kapitalizmus nem érte el azt a hatást, amit kellett volna – tette hozzá az ózdi eseményen Székely Sándor, a párt országgyűlési képviselője. – Éppen ezért a programunknak, a Kádár János-tervnek is jó a fogadtatása. Az emberek hónapról hónapra élnek, nem érzik azt a létbiztonságot, mint évtizedekkel ezelőtt. Manapság az emberek jelentős részének ideje sincs szabadidős vagy kulturális programokra, mert hétvégén is dolgoznak, hogy a sárga csekket be tudják fizetni. Nem nosztalgiázunk, nem gondoljuk, hogy az a rendszer tökéletes volt. Mi olyan szocializmust szeretnénk megvalósítani Magyarországon, mint a skandináv országokban, az északi államokban. Ahol normálisan adóznak az emberek, de tisztességes pénzt, a pénzükért pedig minőségi szolgáltatást kapnak.

(A borítóképen: Utcafórumon mutatták be a programjukat)