Több mint 21 ezer szülő kérte országszerte, hogy 6 éves gyermeke még egy évig maradhasson az óvodában. A kérelmek 98 százalékát el is fogadták. A hatéves kortól kötelező iskolakezdés, valamint az iskolaérettségi vizsgálatok szabályain még 2019-ben változtatott a kormány, ami 2020. januártól lépett életbe. A cél az volt, hogy csökkenjen a halasztást kérők száma. A jelenlegi szabályok szerint a szülők az Oktatási Hivatalhoz nyújtják be kérelmüket, és a hivatal szakemberei döntik el, hogy indokolt-e a halasztás.

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsődében a szülők minden esetben kikérik az óvodapedagógusok véleményét, tudtuk meg Vajkóné Zsíros Emese intézményvezetőtől. Mint mondta, előfordul, hogy nem azonos a meglátásuk, de a szabályok szerint a szülő dönt, hogy beadja-e a kérelmet. A pedagógusok negyedévente tájékoztatást adnak a gyermekek fejlődéséről, és igyekeznek meggyőzni a szülőt a helyes döntés meghozataláról. – A legtöbb gyermek esetében azonban nem merül fel kérdés. Jelenleg a 3 intézményünkbe 107 tanköteles korú gyermek jár, közülük 27-en maradnak még egy évig óvodában. A szülő jellemzően akkor kéri a halasztást, ha gyermeke augusztusban tölti be a 6. életévét. A másik eset a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek sorsa. Most 7 olyan óvodásunk van, akik év közben kerültek nevelőszülőhöz. A gyám is úgy tartotta helyesnek, ha hagyjuk őket kicsit megnyugodni, hadd rendeződjenek körülöttük az életviszonyok, jövőre pedig már nyugodt lelkiállapotban kezdhetik az iskolát – mondta az óvodavezető.



Van segítség



Hozzátette: a szülőknek a kérelem beadását is maguknak kell megoldaniuk. Az óvodától pedagógiai véleményt és mérési eredményeket kérnek, majd elektronikus úton intézik az iskolahalasztás ügyét. Ha ez gondot okoz valamelyik szülőnek, segítséget kapnak a családsegítő szolgálattól, olykor az óvodától. Az intézményvezető hangsúlyozta, fontos, hogy éretlenül ne kerüljenek gyerekek iskolába. Főleg akkor ne, ha nincs mögöttük támogató, segítő szülői háttér. Olyan óvodások is vannak, akiknek az értelmi képességeik megfelelőek, de szociálisan még éretlenek. A számukra is jó megoldás az iskolahalasztás, hiszen az új közösségben új szerepbe kerülnek. Ők lesznek azok, aki segítik a többieket, így nő az önbizalmuk, és szívesen végzik el a feladatokat, sorolta Vajkóné Zsíros Emese.

A Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében nem sok szülő kérte az iskolahalasztást, tudtuk meg Szívósné Földy Fruzsina intézményvezetőtől. Mindössze hárman éltek ezzel a lehetőséggel, egyébként 24 nagycsoportos jár az intézménybe. – A szülők általában egyetértenek a pedagógusokkal, és a kérelem benyújtásában is segítünk nekik. Akinek nincs ügyfélkapuja, annak kinyomtatjuk a kérelmet, és hagyományos levél formájában küldik el. Ebben a tanévben a koronavírus is nehezítette az óvodai évet. A szülők a járvány miatt felmentést kérhettek a gyermeknek az óvodai nevelés alól: ez hátráltatta a gyerekek fejlődését, főleg szociális téren – jelezte az intézményvezető.



(A borítóképen: A legtöbb gyermek esetében nem merül fel a kérdés, hogy időben elkezdje-e az iskolát)